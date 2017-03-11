18:34, 26 Mart 2017 Pazar

Ä°ran'dan ABD'li ÅŸirketlere yaptÄ±rÄ±m





Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ranÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle 15Â ABD'li ÅŸirketeÂ yaptÄ±rÄ±mÂ uygulayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, ABD tarafÄ±ndan tek taraflÄ± olarak Ä°ran'la irtibatlÄ± ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlere uygulanan ambargonun uluslararasÄ± kurallar ve Ä°ran'la varÄ±lan KapsamlÄ± Ortak Eylem PlanÄ±'na (KOEP) aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi. Ä°srail'de gÃ¼venlik, silah ve inÅŸaat alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren ABD'li 15 ÅŸirketin, 21 Mart 2017'den itibaren Ä°ran'Ä±n yaptÄ±rÄ±m listesine girdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu firmalarla ticari iliÅŸkinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± ve yetkililerine veya onlarla irtibatlÄ± kimselere vize verilmeyeceÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdikleri" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulanacak ABD'li 15 ÅŸirketten bazÄ±larÄ± Bent Tal, United Technologies Products, ITT Corporation, Raytheon, Re/Max Real Estate, Magnum Research Inch., Oshkosh Corporation, Kahr Arms ve Elbit System ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.

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