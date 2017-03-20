18:46, 26 Mart 2017 Pazar

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Antalya'nÄ±n IÅŸÄ±klar Caddesi'nde, AK Parti GenÃ§lik KollarÄ±nca aÃ§Ä±lan standa saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek "HayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve oradaÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar. Bu insanlÄ±k mÄ±?" dedi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya Ticaret BorsasÄ± Meclis Salonu'nda Sivil DÃ¼ÅŸÃ¼nce Platformu Ã¼yeleriyle bir araya geldi.

Burada gÃ¼ndeme ve dÄ±ÅŸ politikaya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki yÃ¼zlÃ¼, Ã§ifte standart iÃ§inde boÄŸulup giden bir Avrupa ile mÃ¼cadele ettiklerini, Avrupa'nÄ±n tÃ¼m insani deÄŸerlerini unutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sÃ¼rekli demokrasi dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸan Avrupa'nÄ±n kendileri iÃ§in her ÅŸeyi hak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a sÃ¼rekli "diktatÃ¶r" denildiÄŸini ya da gazetecilere yazdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Nazi'nin, Hitler'in diktatÃ¶rle ne farkÄ± var? Ben sana 'Senin uygulamalarÄ±n faÅŸist uygulamalar, Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlatÄ±yor.' deyince hoplayÄ±p, zÄ±playacaksÄ±n. Sen bana niye sÃ¶ylÃ¼yorsun o zaman? DiktatÃ¶r dediÄŸiniz adam TÃ¼rkiye'yi 15 yÄ±lda reforme etti. ReformlarÄ±n birÃ§oÄŸunu da bunlarla istiÅŸare ederek yaptÄ±k."

"BAÅžÃ–RTÃœLÃœ KIZLARIMIZIN BAÅžÃ–RTÃœSÃœNÃœ ZORLA Ã‡IKARMIÅžLAR"

Cumhuriyetin, cumhuriyet deÄŸerlerinin korunduÄŸunu, 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na giden bir cumhuriyet olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk devletidir." dedi.

KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda AK Parti Antalya Ä°l BaÅŸkanÄ± RÄ±za SÃ¼mer'in verdiÄŸi notu da okuyan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "IÅŸÄ±klar Caddesi'ndeki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar. Bu insanlÄ±k mÄ±? Affedersiniz hayvanlÄ±k. Sen de baÅŸka yerde stant kur. BunlarÄ±n laiklik anlayÄ±ÅŸÄ± bu." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.