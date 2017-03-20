Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Antalya'nÄ±n IÅŸÄ±klar Caddesi'nde, AK Parti GenÃ§lik KollarÄ±nca aÃ§Ä±lan standa saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek "HayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve oradaÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar. Bu insanlÄ±k mÄ±?" dedi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya Ticaret BorsasÄ± Meclis Salonu'nda Sivil DÃ¼ÅŸÃ¼nce Platformu Ã¼yeleriyle bir araya geldi.
Burada gÃ¼ndeme ve dÄ±ÅŸ politikaya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki yÃ¼zlÃ¼, Ã§ifte standart iÃ§inde boÄŸulup giden bir Avrupa ile mÃ¼cadele ettiklerini, Avrupa'nÄ±n tÃ¼m insani deÄŸerlerini unutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sÃ¼rekli demokrasi dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸan Avrupa'nÄ±n kendileri iÃ§in her ÅŸeyi hak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a sÃ¼rekli "diktatÃ¶r" denildiÄŸini ya da gazetecilere yazdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Nazi'nin, Hitler'in diktatÃ¶rle ne farkÄ± var? Ben sana 'Senin uygulamalarÄ±n faÅŸist uygulamalar, Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlatÄ±yor.' deyince hoplayÄ±p, zÄ±playacaksÄ±n. Sen bana niye sÃ¶ylÃ¼yorsun o zaman? DiktatÃ¶r dediÄŸiniz adam TÃ¼rkiye'yi 15 yÄ±lda reforme etti. ReformlarÄ±n birÃ§oÄŸunu da bunlarla istiÅŸare ederek yaptÄ±k."
Cumhuriyetin, cumhuriyet deÄŸerlerinin korunduÄŸunu, 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na giden bir cumhuriyet olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk devletidir." dedi.
KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda AK Parti Antalya Ä°l BaÅŸkanÄ± RÄ±za SÃ¼mer'in verdiÄŸi notu da okuyan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "IÅŸÄ±klar Caddesi'ndeki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar. Bu insanlÄ±k mÄ±? Affedersiniz hayvanlÄ±k. Sen de baÅŸka yerde stant kur. BunlarÄ±n laiklik anlayÄ±ÅŸÄ± bu." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin iddianameye gÃ¶re, kritik noktalardaki Ã¼yelerin "ByLock" Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸenler hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n koruma ekibi, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya baÅŸladÄ±