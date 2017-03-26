Sudan ana muhalefetinden Arap liderlere 'JASTA mektubu'

Sudan'Ä±n ana muhalefeti Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k el-Mehdi, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Mehdi, bu ayÄ±n sonunda ÃœrdÃ¼n'de yapÄ±lacak Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±lacak liderlere gÃ¶nderdiÄŸi aÃ§Ä±k mektupta, "Arap BirliÄŸi Zirvesi'nde tÃ¼m liderler JASTA yasasÄ± nedeniyle Suudi Arabistan'Ä±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± mali ÅŸantaja karÅŸÄ± ortak bir tavÄ±r sergilemeli." ifadesini kullandÄ±.
Arap Ã¼lkelerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± krizlerle mÃ¼cadelede AraplarÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihmalkar davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmek gerektiÄŸini kaydeden Mehdi,Â sÃ¶z konusu ihmalkarlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¶lgenin bir iradesi yokmuÅŸÃ§asÄ±na toplu veya bireysel anlamda uluslararasÄ± mÃ¼dahalelere alan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtti.
AyrÄ±ca bu krizlerle mÃ¼cadele edebilmek adÄ±na ulusal bir proje geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Mehdi,Â Arap BirliÄŸi'nin kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar doÄŸuran Irak ve Libya savaÅŸlarÄ±na onay vererek yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸini kaydetti.
Mezhep fitnesiyle mÃ¼cadelenin kÃ¶klÃ¼ bir tarihi olduÄŸuna dikkati Ã§eken Mehdi, ÅŸu anda siyasi faktÃ¶rlerin kÃ¶rÃ¼klediÄŸi bu fitnenin sona ermeyeceÄŸini aksine Ã§atÄ±ÅŸma taraflarÄ±nÄ± yÄ±kÄ±ma uÄŸratacaÄŸÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yaÅŸam anlaÅŸmasÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.
Adil temellere dayalÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yaÅŸam iÃ§in bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla baÅŸta TÃ¼rkiye ve Ä°ran olmak Ã¼zere ortak iliÅŸkiler geliÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mehdi, son olarak mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Ey Arap liderleri, zirvenin halklarÄ±n kalplerine su serpmesini ve Arap ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in tarihi bir dÃ¶nemeÃ§ olmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Bunun gerÃ§ekleÅŸtirilmemesi halinde hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼den baÅŸka bir ÅŸey olmayacaktÄ±r."
ABD'de 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava aÃ§ma imkanÄ± veren tasarÄ±, Senato ve Temsilciler Meclisinde 28 EylÃ¼l 2016'daÂ kabul edilerek yasalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± 2001'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan dolayÄ± dava aÃ§Ä±lmasÄ±na imkan sunan yasa, yabancÄ± devletlerin Amerikan mahkemelerindeki dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yor.
TerÃ¶rle iliÅŸkilendirilen Ã¼lkelerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayan yasa, ABD iÃ§inde veya dÄ±ÅŸÄ±nda bir Amerikan vatandaÅŸÄ±na karÅŸÄ± yabancÄ± bir devletin memuru tarafÄ±ndan "haksÄ±z fiil iÅŸlenmesi" durumunda bu Ã¼lkeye dava aÃ§Ä±labilmesine imkan veriyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmiÅŸ ancak yasa tasarÄ±sÄ± Senatoda ezici Ã§oÄŸunlukla kabul edilmiÅŸti.
Kamuoyunda "11 EylÃ¼l yasasÄ±" olarak bilinen dÃ¼zenleme, Obamaâ€™nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde veto yetkisini aÅŸan ilk yasa olmuÅŸtu.
ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da 29 Mart'ta dÃ¼zenlenecek Arap BirliÄŸi Zirvesi'nde Arap dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Sudan'Ä±n ana muhalefeti Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi'den, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi
Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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