Musul'un batÄ±sÄ±ndan sivil kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± devam ediyor

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Rusya'da muhalif gruplar, Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Polis, Moskova'da 500'den fazla kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
ABD'den yayÄ±n yapan bir internet sitesi, Kuzey Kore'nin yeni nÃ¼kleer aygÄ±t geliÅŸtirme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda, DEAÅž Ã¼yeleri ile ordu gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Sudan'Ä±n ana muhalefeti Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi'den, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi
Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu, Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Somali'de yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana kolera virÃ¼sÃ¼ sebebiyle 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
HÃ¼kÃ¼met, mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra fiziksel bariyer kurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti
Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti
DEAÅž, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ngiliz polisi, terÃ¶ristin Londra'daki saldÄ±rÄ±yÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n 82 saniye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Pekin hÃ¼kÃ¼meti yanlÄ±sÄ± aday Carrie Lam, bÃ¶lgenin yeni dÃ¶nem BaÅŸ YÃ¶neticiliÄŸi gÃ¶revine seÃ§ildi
Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi