19:10, 26 Mart 2017 Pazar

Musul'un batÄ±sÄ±ndan sivil kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± devam ediyor





Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda, DEAÅž Ã¼yeleri ile ordu gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Ordusu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda, DEAÅž Ã¼yeleri ile ordu gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± devam ediyor. Â Tel er-Rumman mahallesinden yaya olarak kaÃ§an yÃ¼zlerce sivil, yanlarÄ±na aldÄ±klarÄ± hafif eÅŸyalarla Musul BaÄŸdat kara yolu Ã¼zerinde Irak ordusunun bulunduÄŸu noktaya sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor. Â

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