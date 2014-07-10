Ä°HH'dan Yemen'e gÄ±da yardÄ±mÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Yemen'de yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÄ±da yardÄ±mÄ± programÄ± kapsamÄ±nda, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Aden iline ulaÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Yemen YÃ¼ksek YardÄ±m Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cemal Belfaki Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin Ã¼lkesine sunduÄŸu destekten duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirerek, sÃ¶z konusu yardÄ±mlarÄ±n, farklÄ± insani yardÄ±m alanlarÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°HH OrtadoÄŸu MasasÄ±nda gÃ¶revli Umut Bilgin de insani yardÄ±mlarÄ±n Yemen'deki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda destek olan tÃ¼m kesimlere teÅŸekkÃ¼rlerini ileterek, "Yemen'de Husilerin ele geÃ§irdiÄŸi bazÄ± bÃ¶lgelerde, 20 Mart ila 3 Nisan tarihleri arasÄ±nda, 4 bin 724 Yemenli gÃ¶Ã§men aileye yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor." dedi.
YaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, gÄ±da malzemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bin 250 yardÄ±m kolisininÂ Sana, Zamar, Ä°bb, Dali, Aden illerinin genel sekreterliklerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bilgin, daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸleminin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Taiz, Sana, Hadramevt, Marib ve Cevf'te devam edeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Bilgin, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ihtiyaÃ§ sahiplerine yapÄ±lan yardÄ±mlara gÃ¶sterdiÄŸi ihtimam Ã§erÃ§evesinde Yemen'deÂ yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek,Â gÄ±danÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim alanÄ±nda da yardÄ±mlar yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Toplumsal Islah ve HayÄ±r DerneÄŸi gibi Yemenli kurumlarÄ±nÂ hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlar ile ihtiyaÃ§ talebineÂ gÃ¶re ilaÃ§ ve Ã§ocuklar iÃ§in gerekli malzemeler ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
"Ä°HH, Yemen'deki savaÅŸÄ±n sona ermesi, Ã¼lkenin gÃ¼venlik ve istikrara kavuÅŸmasÄ±nÄ± umut ediyor." diyen Bilgin, Yemen'de hayatÄ±n tÃ¼m alanlarÄ±nÄ±n, bÃ¼yÃ¼kÂ felaketlere sebep olan savaÅŸtan Ã¶nceki haline dÃ¶nmesine iliÅŸkin temennilerini de dile getirdi.
YardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±m faaliyetlerine katÄ±lan Yemen'deki Toplumsal Islah ve HayÄ±r DerneÄŸi Genel Sekreteri Muhammed BayaÅŸut ise Ä°HH baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rk yardÄ±m kurumlarÄ±nÄ±nÂ iÃ§ savaÅŸtan etkilenen bÃ¶lgelerÂ Ã¶ncelikli olacak ÅŸekilde Yemen halkÄ±na destek verdiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°HH'nÄ±n yardÄ±mlarÄ±nÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve iÃ§ savaÅŸtan zarar gÃ¶renlere yÃ¶nelik olduÄŸunu belirten BayaÅŸut, "Ä°HH ve diÄŸer yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±, Yemen'in zor gÃ¼nlerinde insani sorumluluÄŸunu yerine getiriyor." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶z konusu yardÄ±m faaliyeti kapsamÄ±nda Aden'de ihtiyaÃ§ sahibi 200 aileye ulaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor. BM verilerine gÃ¶re, Yemen nÃ¼fusunun Ã¼Ã§te ikisini oluÅŸturan 18 milyon kiÅŸi insani yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyuyor.
Ä°HH, Yemen'de ihtiyaÃ§ sahiplerine yÃ¶nelik gÄ±da yardÄ±mÄ± faaliyetlerine devam ediyor
Bulgaristan seÃ§imlerini, sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, eski BaÅŸbakan Borisov'un liderliÄŸindeki GERB Partisi Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
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