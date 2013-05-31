Güncelleme: 01:17, 27 Mart 2017 Pazartesi

Bahar yorgunluğu ile gelen depresyona dikkat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mevsimsel geçişler kişileri hem pozitif hem de negatif etkileyebiliyor. Günler uzayıp, güneş daha çok yüzünü gösterdikçe daha pozitif ve keyifli olma, tam tarif edilemeyen bir moral artışı görülebiliyor.



Bahar yorgunluğu ise tıbben tam bir sınıfa dahil edilemeyen, hastalık olarak isimlendirilemeyen bir durum olmakla beraber hepimizi az ya da çok etkiliyor. Halsizlik, kolay yorulma, sabırsızlık, kolay öfkelenme, isteksizlik, dikkat dağınıklığı veya konsantre olmakta zorlanma gibi yakınmalar görülebiliyor.

2 HAFTA SÜREN SORUNDA UZMAN DESTEĞİ ŞART

Neden insanların bahar mevsimine verdiği tepkiler bu kadar farklı? Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, bu soruyu şöyle yanıtlıyor:



“Bahar yorgunluğu, depresyon ve mevsimsel değişikliklere bağlı beyindeki nörotransmitter değişimlerinin (serotonin artışı, melatonin azalması) herkeste kendini farklı göstermesi diyebiliriz. Bu belirtileri en az iki haftadır günün büyük çoğunluğunda ve nerdeyse her gün kendinizde gözlemliyorsanız depresyon açısından değerlendirilmek üzere bir psikiyatri uzmanına başvurmalısınız.”

BEYİN, İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİ STRES FAKTÖRÜ OLARAK GÖRÜYOR

Mevsimsel değişikliklerin aslında insanlar için yeni bir stres kaynağı sayılabildiğini belirten Dr. Hatıloğlu, “Çünkü her canlı gibi biz de içsel ya da dışsal gelişen olumlu/olumsuz bir duruma karşı hep adapte olmaya çalışırız. Çok fazla dışımızda gelişen bir durum olan ve hakkında elimizden bir şey gelmediği için iklim değişikliğini bilinçli olarak stres faktörü gibi görmesek de beynimiz görebilir. Geçişler her zaman sıkıntılı olacağından çoğumuz kısa süre bu yakınmaları yaşarız ve uyum sağladığımız zaman belirtiler de kaybolur. Bazen ortaya çıkan yorgunluk zaten önceden var olan bir durumun uzantısıysa, kronik yorgunluk; fiziksel ya da psikiyatrik rahatsızlıkların habercisi olabilir” diyor.

BAHAR YORGUNLUĞU İLE GELEN DEPRESYONLA BAŞ ETMENİN YOLLARI

Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, bahar yorgunluğuna bağlı depresyondan kurtulmaya yardımcı olacak önerilerini ise şöyle aktarıyor:



Hareket edin: Egzersiz her zamanki gibi en iyi baş etme yollarından biridir. Gün ışığından yararlanmak için daha çok dışarıda egzersiz yapmak bir taşla iki kuş vurmak gibi olacaktır. Ayrıca güneşle beraber D vitamini düzeyinin vücutta artmasının son dönemde yapılan bazı çalışmalarda depresif belirtilere iyi gelebileceği düşünülmektedir.

İyi beslenin: Ağır, yağlı, aşırı baharatlı beslenmekten kaçının. Taze sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet bu dönemi kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Bolca su içmeyi unutmayın. Maddeden, alkolden, sigaradan uzak durun.



Sosyalleşin: İletişimde kalmak, sevdiğiniz etkinlikleri yapmak sizi aktif kılacaktır



Stresle baş etmeyi öğrenin: Artan stres bahar yorgunluğuna katkıda bulunur. Stresle baş etmek, bahar yorgunluğu sürecini kısaltacaktır.