19:29, 26 Mart 2017 Pazar

BahÃ§eli'den Rusya ve ABD'ye tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Devlet BahÃ§eli,Â RusyaÂ veÂ ABD'ye tepki gÃ¶stererek, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. YÃ¼reklerimiz toplu vurmalÄ±dÄ±r. Bunu gÃ¶rmek, bu tehdidi bilmek lazÄ±mdÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi.

BahÃ§eli, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda partisince Ä°stasyon MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda Erzurum'da bulunmaktan son derece mutlu ve umutlu olduÄŸunu belirtti.

Erzurum'un vatan, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve kahramanlÄ±k demek olduÄŸunu, "dadaÅŸlar"Ä±n geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne hiÃ§bir sorumluluÄŸu gÃ¶z ardÄ± etmediÄŸini vurgulayarak, kentin, Erzurum Kongresi'nde sergilenen azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸa her zaman sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"RUSYA TARÄ°HÄ° EMELLERÄ°NÄ° ALTTAN ALTA SÃœRDÃœRMEKTEDÄ°R"

TÃ¼rkiye'nin kurtuluÅŸu iÃ§in yeni bir seferberlik ve mÃ¼cadele ruhunun tecelli etmesi gerektiÄŸini dile getiren BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÃ¶tÃ¼ giden talihe 'dur' demenin zamanÄ± gelmiÅŸtir. TÃ¼rkiye, ÅŸu anda Ã§ok vahÅŸi tehdit kuÅŸaÄŸÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye'yi hedef alan mihraklar kuyumuzu kazmak iÃ§in sÄ±radadÄ±r. HanÃ§eri saplamak iÃ§in kuyruktadÄ±r. Emin olunuz, baÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±p etrafa bakarsak hainleri gÃ¶receÄŸiz. Sesimizi yÃ¼kseltip tepkimizi gÃ¶sterirsek kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± izleyeceÄŸiz. Ä°rademizi ifÅŸa edip direniÅŸimizi gÃ¼Ã§lendirirsek, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n pÄ±stÄ±klarÄ±na, sindiklerine muhakkak tanÄ±k olacaÄŸÄ±z. DÃ¼n Ermeni Ã§eteleri ne yaptÄ±ysa, bugÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve arkasÄ±nda duran emperyal acÄ±masÄ±zlÄ±k aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaktadÄ±r. DÃ¼n Erzurum'a iÅŸgal ve esareti dayatanlar bugÃ¼n yeniden hazÄ±rlÄ±k iÃ§indedir. Rusya'ya bakÄ±nÄ±z, YPG-PYD ile nasÄ±l bir iliÅŸki ve ittifak iÃ§inde olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼z. Rusya tarihi emellerini alttan alta sÃ¼rdÃ¼rmektedir. MÃ¼slÃ¼man, TÃ¼rk milletine ne kadar dÃ¼ÅŸman odak varsa Rusya'yla ortak cephededir. MehmetÃ§ik katillerini Rusya kucaklarken, ABD silahlandÄ±rÄ±p beslemektedir. Bu nasÄ±l bir kumpas, nasÄ±l bir tezgahtÄ±r?"

"TÃœRKÄ°YE Ã‡OK Ã‡ETÄ°N VE TEHLÄ°KELÄ° SÃœREÃ‡TEN GEÃ‡Ä°YOR"

BahÃ§eli, geÃ§miÅŸte Ermeni Ã§etelerini destekleyenlerin, Erzurum'un kanÄ±na girenlerin bugÃ¼n yine faaliyet halinde olduÄŸunu vurgulayarak, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok Ã§etin, Ã§ok tehlikeli bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

Devletin milletiyle bir ve beraber olmasÄ± gerektiÄŸini anlatan BahÃ§eli, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. YÃ¼reklerimiz toplu vurmalÄ±dÄ±r. Bunu gÃ¶rmek, bu tehdidi bilmek lazÄ±mdÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." ifadelerini kullandÄ±.

"Ã–NCE 'ÃœLKEM' SONRA 'PARTÄ°M' Ä°RADESÄ°NÄ° GÃ–STERÄ°YORUZ"

"Evet"lerin gelecek iÃ§in umut verdiÄŸini ifade eden BahÃ§eli, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YapmamÄ±z gereken Ã§ok ÅŸey var. Bilinsin ki siyasi kaygÄ± ve Ã§Ä±kar kavgalarÄ±yla mesafe almak bundan sonra ihtimal dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ã–nce 'Ã¼lkem' diyoruz. Ã–nce 'milletim' diyoruz. Sonra 'partim' ve 'ben' iradesini gÃ¶steriyoruz. Zaman birlikte hareket zamanÄ±dÄ±r. Zaman ortak paydada buluÅŸma, kardeÅŸÃ§e ve cesaretle mÃ¼cadele zamanÄ±dÄ±r. Beka meseleleri aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸken gÃ¼nÃ¼ birlik davranamayÄ±z. Milletimiz Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefindeyken iktidar-muhalefet boÄŸuÅŸmasÄ±na tahammÃ¼l edemeyiz, doÄŸru gÃ¶remeyiz. 15 Temmuz FETÃ– ihanetinin perde arkasÄ± belli olmuÅŸken aleni bir iÅŸgal teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayken dost gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ Ã¼lkelerin buna inanmamasÄ±, iknada direnmesi olacak ÅŸey deÄŸildir."

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± Ã¼lkeler kervanÄ±na en son Ä°ngiltere'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden BahÃ§eli, 15 Temmuz'da bombalarÄ±n Londra'ya deÄŸil Ankara'ya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"RUSYA, SURÄ°YE'NÄ°N KUZEYÄ°NDE PYD-YPG'NÄ°N MUHAFIZLIÄžINA SOYUNMUÅžTUR"

BahÃ§eli, TÃ¼rkiye hazÄ±msÄ±zÄ± Ã§evrelerin kasti ve yanlÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 Temmuz'u bulandÄ±rmaya gayret ettiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"15 Temmuz'u bulandÄ±rmak yanlÄ±ÅŸtÄ±r, adaletsizliktir, utanmazlÄ±ÄŸÄ±n ta kendisidir. FETÃ– kollanÄ±rken, kanlÄ± ve karanlÄ±k terÃ¶r ortaklarÄ± da BatÄ±'dan destek almaktadÄ±r. PKK-PYD-YPG'ye mÃ¼ttefik olduÄŸumuz Ã¼lkeler aÃ§Ä±kÃ§a yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktadÄ±r. Kahredici bu tablonun kabul edilecek hiÃ§bir tarafÄ± yoktur. MenbiÃ§'ten PYD-YPG arÄ±ndÄ±rÄ±lacaktÄ±, mÃ¼stevliler Ã¶yle diyordu; ama bilakis iyice silahlanarak yerleÅŸmiÅŸtir. Sorumlu ve suÃ§lu ise en baÅŸta ABD ve Rusya'dÄ±r. Rusya, Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG'nin muhafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na soyunmuÅŸtur. ABD, Rakka'nÄ±n Ã§evresine YPG'li terÃ¶ristleri taÅŸÄ±yarak TÃ¼rkiye'yi dÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Her alanda yalnÄ±zlÄ±k ve kutuplaÅŸma kaderimiz haline gelmiÅŸtir. Alman istihbarat baÅŸkanÄ± FETÃ– konusunda "ikna olmadÄ±k" zÄ±rvasÄ±nÄ± dillendirmektedir. ABD istihbaratÄ± da aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtedir. 15 Temmuz'u FETÃ–'nÃ¼n yapmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ABD ve Avrupa'nÄ±n bu kadar Ã§abasÄ± ve aÃ§Ä±klamasÄ± niyedir, neye hizmettir? Bu Ã§arpÄ±tma ve telaÅŸÄ±n altÄ±nda ne vardÄ±r?"

BahÃ§eli, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e de tepki gÃ¶stererek, "PensilvanyalÄ± hain kimin, hangi kapalÄ± devre Ã§alÄ±ÅŸan istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin tetikÃ§isidir? 15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÃ–'dÃ¼r. Katil bellidir, cani ortadadÄ±r, TÃ¼rk milleti bu ÅŸerefsizleri asla affetmeyecektir. GerÃ§ekleri inkar edenler ise FETÃ–'ye bu gÃ¶revi veren, terÃ¶ristlerini gizlemek ve istila emrini terÃ¶ristlere bildirmekten utanmayanlardÄ±r. Erzurum, PensilvanyalÄ± terÃ¶rist baÅŸÄ±nÄ± iyi bilmektedir. Emellerini, oyunlarÄ±nÄ±, istismar ve ihanetlerini hafÄ±zasÄ±nda taÅŸÄ±maktadÄ±r. ABD inanmÄ±yormuÅŸ, Almanya ikna olmuyormuÅŸ, Ä°ngiltere delilleri yeterli bulmuyormuÅŸ, NorveÃ§ ve Ä°sviÃ§re FETÃ–'cÃ¼lere kucak aÃ§Ä±yormuÅŸ; hiÃ§ mÃ¼him deÄŸildir."

"CHP VE Ä°TTÄ°FAK Â OLDUÄžU HAYIR CEPHESÄ° BU MÄ°LLETE TÃœMDEN YABANCIDIR"

BahÃ§eli,Â yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, milleti kimsenin bÃ¶lemeyeceÄŸini, devleti de kimsenin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe gÃ¶tÃ¼remeyeceÄŸini bildirdi.

Bu gÃ¼venceyi Erzurum'un 'evet' tercihinin verdiÄŸini vurgulayan BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bin yÄ±llÄ±k kardeÅŸliÄŸimizi bozamazlar, fitneyi hakim kÄ±lamazlar. Teminat Erzurum'dan yÃ¼kselen 'evet' kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. 16 Nisanâ€™da FETÃ– 'hayÄ±r' diyor. Niye, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼lmeyi bekliyor. 16 Nisanâ€™da PKK 'hayÄ±r' diyor. Niye, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meye yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. 16 Nisanâ€™da DoÄŸu PerinÃ§ek ve yoldaÅŸlarÄ± 'hayÄ±r' diyor. Niye, Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin kuruluÅŸ felsefesi imha olsun emelindeler. Hollanda, Almanya ve diÄŸer sÃ¶zde geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler, 16 Nisan'da 'hayÄ±r'Ä± destekliyor. Niye, Ã§Ã¼nkÃ¼ iÃ§ kargaÅŸa hakim, etnik ve mezhep Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± yeÅŸersin istiyorlar. CHP ise bunlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, tezviratÄ±n mihmandarÄ± olmuÅŸ, ille de 'hayÄ±r' hezeyanÄ±yla mekik dokuyor."

BahÃ§eli, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtirerek, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 16 Nisan Anayasa referandumunu saptÄ±rmak, yarasÄ±z yere kurt dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, Ã§Ã¼rÃ¼k tahtaya Ã§ivi Ã§akmak iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. Cambaz ipte, balÄ±k dipte, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ise hayÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n dibinde bulunuyor. NasÄ±l ki alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, kursak bulamacÄ±nÄ± isterse CHP de milli bunalÄ±mÄ± Ã¶zlÃ¼yor, Ã¼lkenin buhranÄ±nÄ± Ã¼mit ediyor. CHP ve ittifak iÃ§inde olduÄŸu hayÄ±r cephesi, Ã¶lÃ¼ gÃ¶rse aÄŸlamaz dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¶rse oynamaz, yani bu millete tÃ¼mden yabancÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

"(MUSTAFA KEMAL'Ä°N ASKERLERÄ°YÄ°Z) SLOGANINA SIÄžINIYORLAR"

BahÃ§eli, anamuhalefetin tek adamlÄ±ktan bahsettiÄŸini belirterek, CHP'nin her tarafa sandÄ±ktan diktatÃ¶r Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± uydurarak korku yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Anamuhalefete "diktatÃ¶r nedir, tek adam nasÄ±l olacak?" diye sorduklarÄ±nda kaÃ§ak yer aradÄ±klarÄ±nÄ± aktaran BahÃ§eli,Â "Rejim deÄŸiÅŸecek diye tek ayakÃ¼stÃ¼nde kÄ±rk yalan savuruyorlar. Sistem baÅŸka, rejim baÅŸka ÅŸeydir. DeÄŸiÅŸecek olan yalnÄ±zca 'hÃ¼kÃ¼met etme sistemidir' diyoruz, bÃ¶n bÃ¶n bakÄ±p, gÃ¶zleriyle fel fecir okuyorlar. MuhtarlÄ±klarÄ±n bile kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. Lokantalara bir kararnameyle kilit vurulacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyorlar. Gelin ÅŸunu bir anlatÄ±n neye dayanÄ±yorsunuz, niye boÅŸ konuÅŸuyorsunuz diyoruz, anÄ±nda 'Mustafa Kemalâ€™in askerleriyiz' sloganÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p kazÄ±n yanmamasÄ± iÃ§in durmadan Ã§eviriyorlar." diye konuÅŸtu.

"HAYIR LOBÄ°SÄ°, 'YANDIK, BÄ°TTÄ°K' DÄ°YOR"

Yerli, milli ve ahlaki bir uzlaÅŸmayla, iÃ§ dinamiklerle temellenmiÅŸ sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini hazmedemeyenlerin daÄŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"16 Nisanâ€™da TÃ¼rkiye kazanacaktÄ±r. 16 Nisanâ€™da TÃ¼rk milleti onun bunun aÄŸzÄ±na bakmayarak, muhteÅŸem iradesiyle geleceÄŸini ÅŸekillendirecektir. '16 Nisanâ€™da hÃ¼kÃ¼met etme sistemi deÄŸiÅŸecek' diyoruz, hayÄ±r lobisi 'yandÄ±k' diyor. '16 Nisan'da yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na tarafsÄ±zlÄ±k gelecek' diyoruz, 'bittik' diyorlar. '16 Nisanâ€™da bÃ¼yÃ¼yen, 59 milyon seÃ§mene ulaÅŸan TÃ¼rkiye'nin milletvekili sayÄ±sÄ± 550â€™den 600â€™a Ã§Ä±kacak' diyoruz, 'doÄŸacak maliyeti kim karÅŸÄ±layacak' sÃ¶zleriyle beyhude mazeret Ã¼retiyorlar. Zannederseniz, seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 29 milyon olduÄŸu 1994â€™de milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 450â€™den 550â€™ye Ã§Ä±karan CHPâ€™nin ortaÄŸÄ± olduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼meti deÄŸildir. TÃ¼rkiyeâ€™de 143 bin kiÅŸiye bir milletvekili dÃ¼ÅŸerken Avrupa BirliÄŸi'nin ortalamasÄ± 53 bindir. Bunu bilmiyor, idrak edemiyorlar. Milletvekili seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 25â€™ten 18â€™e indiriyoruz, genÃ§liÄŸe itiraz edip takoz koyuyorlar. "

BahÃ§eli, TÃ¼rk genÃ§liÄŸinin her ÅŸeye layÄ±k olduÄŸuna ve onlara gÃ¼vendiklerine dikkati Ã§ekerek, genÃ§liÄŸe vatanÄ±na ve milletine sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

"16 NÄ°SAN'DA YILDIRIM YEMÄ°ÅžE DÃ–NECEKLER"

"TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§im sÃ¼resini beÅŸ yÄ±lda bir ve aynÄ± gÃ¼ne taÅŸÄ±yoruz, Ã§arpÄ±tÄ±p kara Ã§alÄ±yorlar." diyen BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Gazi Meclisin yetkilerini gÃ¼Ã§lendirip etkin hale getiriyoruz, yalan ve riyayla yetkilerin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclisin tesirsiz hale getirildiÄŸini zÄ±rvalÄ±yorlar. Milletvekillerinin kanun teklifi verme haklarÄ±nÄ± daha geniÅŸletip yasama fonksiyonunu kuvvetlendiriyoruz ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki bindikleri dalÄ± kesiyorlar. TBMMâ€™nin denetim fonksiyonlarÄ±nÄ± temellendirip gÃ¼Ã§lendiriyoruz, niye gensoru yok diyorlar. Olsa bile ne olacaÄŸÄ±na cevap veremiyorlar, deÄŸiÅŸen sistem yapÄ±sÄ±nda ihtiyaÃ§ kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinlikle anlayamÄ±yorlar. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n gÃ¶rev yetkilerine yeni bir denge ve dÃ¼zenleme getiriyoruz, fiili aÃ§mazÄ± bitiriyoruz, yÃ¼rÃ¼tme ve yasama arasÄ±na kalÄ±n duvarlar Ã¶rÃ¼yoruz ancak sabote ediyorlar, aslÄ± astarÄ± olmayan aÃ§Ä±klamalarla sulandÄ±rÄ±yorlar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve hayÄ±rsÄ±z havarileri CumhurbaÅŸkanÄ± hÃ¼kÃ¼met etme sistemini karalayÄ±p TÃ¼rkiyeâ€™nin sistemsel reformunu hazmedemiyor, kabullenemiyor. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, 16 Nisanâ€™da yÄ±ldÄ±rÄ±m yemiÅŸe dÃ¶necekler. Temcit pilavÄ± gibi Ä±sÄ±tÄ±p Ä±sÄ±tÄ±p gÃ¼ndeme getirdikleri iftiralarÄ±nÄ± Erzurum elinin tersiyle itecek, itmekle kalmayÄ±p baÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸecektir."

"Ä°LK DEFA CUMHURBAÅžKANI'NA CEZAÄ° SORUMLULUK GELÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine deÄŸinerek, "Devletin anayasal ve meÅŸru daireye Ã§ekilme ihtiyacÄ±na sessiz ve mÃ¼dahalesiz kalamazdÄ±k." diyen BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu maksatla rejimi deÄŸil, hÃ¼kÃ¼met etme sistemini reforma tabi tuttuk, tarihsel rotamÄ±zÄ± yeniden belirledik. Ä°lk defa CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na cezai sorumluluk geliyor. Bunun neresi yanlÄ±ÅŸtÄ±r, bu dÃ¼zenlemeden aklÄ± baÅŸÄ±nda kim Ã¼rkecektir? CumhurbaÅŸkanÄ± TBMMâ€™yi feshedecekmiÅŸ, koca ve kuyruklu bir yalandÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼zenlemeyle hem TBMM hem CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak yenilenebilecektir. Ã‡ift taraflÄ± bir giyotin sistemi inÅŸa edilecektir. Bu yeni durum, yasama ve yÃ¼rÃ¼tmenin kalÄ±cÄ± bir uzlaÅŸma ve anlaÅŸma ÅŸuuruyla Ã¼lkenin kaderine yÃ¶n vermesi demektir. Ã‡atÄ±ÅŸma olmayacak veya en aza Ã§ekilecektir. Kavga edilmeyecek, edilse bile rejim ve sistem krizine dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyecektir."

"SIKIYÃ–NETÄ°M UYGULAMASINI TAMAMEN KALDIRIYORUZ"

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bir partiye Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n hiÃ§bir sakÄ±ncasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getiren BahÃ§eli, resmi olmasa da bu gÃ¼ne kadarki CumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n hiÃ§birinin partisiz veya ideolojik gÃ¶rÃ¼ÅŸsÃ¼z hareket etmediÄŸine vurgu yaptÄ±.

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, biraz tarih sayfalarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸsa asÄ±l bu soruya cevap vermelidir." ifadesini kullanan BahÃ§eli, "AyrÄ±ca sÄ±kÄ±yÃ¶netim uygulamasÄ±nÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±yoruz. OHAL yetkisini ise yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ± olan CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tasarrufuna bÄ±rakÄ±yoruz. DÃ¼ne kadar bu kararÄ± Bakanlar Kurulu alÄ±yordu, ÅŸimdi ise CumhurbaÅŸkanÄ± alacaktÄ±r. Bunun neresi hatalÄ±dÄ±r? Yine dÃ¼ne kadar Bakanlar Kurulu kararname Ã§Ä±kartÄ±rken ÅŸimdi CumhurbaÅŸkanÄ± bu gÃ¶revi Ã¼stlenecektir. Fakat kararnameler kanunlara aykÄ±rÄ± olamayacak, kanunlarÄ±n dÃ¼zenleme yaptÄ±ÄŸÄ± alanlarda kararname yayÄ±nlanamayacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BahÃ§eli, yeni adÄ±yla Hakimler SavcÄ±lar Kuruluâ€™nun sayÄ±sÄ±nÄ± 22â€™den 13â€™e indireceklerini belirterek, TBMM'nin, bu kurula 7 Ã¼ye seÃ§erek milli iradeyi adalete yansÄ±tacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"CHP BOÅžUNA UÄžRAÅžIP Ã‡AMUR SÄ°YASETE SAPLANMASIN"

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mevcut halde seÃ§tiÄŸi Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n yeni dÃ¼zenlemede de aynen korunacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BahÃ§eli, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±,Â yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ± olup hÃ¼kÃ¼met kurduÄŸundan bÃ¼tÃ§e ve kesin hesap kanununu hazÄ±rlama hakkÄ±na da sahip olacaktÄ±r. Bunun neresi mahzurludur? CHP boÅŸuna uÄŸraÅŸmasÄ±n, boÅŸ yere heveslenip Ã§amur siyasete saplanmasÄ±n. PKK, FETÃ–, DHKP-C, PYD, YPG, batÄ±l ve hain odaklar engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da 16 Nisanâ€™da milli beka iÃ§in 'evet' mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ vuracaÄŸÄ±z. Biz, TÃ¼rkiye'nin diriliÅŸ ve toparlanmasÄ±na 'evet' diyoruz. Biz, TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n bozgunu iÃ§in 'evet' diyoruz. Biz, baÅŸkanlÄ±ÄŸa deÄŸil cumhurbaÅŸkanÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine 'evet' diyoruz. Bizim gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zde, 'evet' veya 'hayÄ±r' iradesine sahip her vatan evladÄ± deÄŸerli, yeri dolmaz, bir ve eÅŸittir."

BahÃ§eli, halk oylamasÄ±nda 'hayÄ±r' oyunu kullanacak vatandaÅŸlardan iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini isteyerek, bu vatandaÅŸlarÄ±n kararlarÄ±nÄ± tekrardan gÃ¶zden geÃ§irmesini talep etti.

"'BEN ÃœLKÃœCÃœYÃœM' DÄ°YEN 16 NÄ°SAN'DA 'EVET' DEMELÄ°DÄ°R, DÄ°YECEKTÄ°R"

VatandaÅŸlarÄ±n tekin olmayan, gÃ¼ven vermeyen, inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmayan telkin ve dayatmalara yÃ¼zlerini Ã§evirmesi gerektiÄŸini aktaran Devlet BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"VatandaÅŸÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§inde bulunduÄŸu musibet ve muazzam riskleri deÄŸerlendirip 'evet' iradesine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapsÄ±n. 'Ben Ã¼lkÃ¼cÃ¼yÃ¼m' diyen 16 Nisan'a 'evet' demelidir, diyecektir. 'Ben milliyetÃ§iyim' diyen 'bu bayrak benim, bu devlet benim, bu millet benim onurum' diyen her kardeÅŸim istiklal, istikbal ve istikrar iÃ§in 'evet' kararÄ±nda olmalÄ±dÄ±r ve Allah'Ä±n izniyle de olacaktÄ±r. Diyoruz ki devlet, millet, cumhuriyet iÃ§in tertemiz irademizle ÅŸartsÄ±z evet. Evet, Ã¼lkemiz iÃ§in sÃ¶zdÃ¼r, yemindir, vazgeÃ§ilmeyecektir. 'Evet' TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™dir, 'evet' milli birliÄŸin simgesidir. AnayasanÄ±n ilk dÃ¶rt maddesi Ã¼zerinde kim ya da kimlerin art niyetli planÄ± varsa Ã¶nce bizi aÅŸmak, bizi Ã§iÄŸnemek durumundadÄ±r. MHP, TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin tarihi hak ve hukukuna can pahasÄ±na sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r. TÃ¼rkiye Devleti bir Cumhuriyet olupÂ Ã¼lkesi ve milletiyle bÃ¶lÃ¼nmez bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r. Milli birlik ve bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n dayandÄ±ÄŸÄ± temeller tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil Ã¼lkÃ¼sÃ¼dÃ¼r."

Erzurum'un bu kutlu deÄŸerleri ve kutsal emanetleri korumaya yemininin olduÄŸunu ifade eden BahÃ§eli, sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet, Ã¼lke ve TÃ¼rkiye iÃ§in 'evet' diyeceklerini belirtti.