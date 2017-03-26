19:47, 26 Mart 2017 Pazar

Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer aygÄ±t geliÅŸtirdiÄŸi iddiasÄ±





ABD'den yayÄ±n yapan bir internet sitesi, Kuzey Kore'nin yeni nÃ¼kleer aygÄ±t geliÅŸtirme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore'nin yeni birÂ nÃ¼kleer patlayÄ±cÄ± aygÄ±tÄ±Â denemeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kyodo ajansÄ±nÄ±n, ABD'deki Johns Hopkins Ãœniversitesi ABD-Kore EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n "38 North" internet sitesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Punggye-riÂ nÃ¼kleer denemeÂ sahasÄ±ndan alÄ±nan uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin, Kuzey Kore'nin yeni bir nÃ¼kleer patlayÄ±cÄ± aygÄ±tÄ± deneme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi bildirildi. "38 North" internet sitesinde yer alan analizde, "Punggye-ri nÃ¼kleer deneme sahasÄ±ndan alÄ±nan uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, nÃ¼kleer bÃ¶lgenin giriÅŸinde muhtemelen dÃ¶rt veya beÅŸ araÃ§ ya da rÃ¶mork olduÄŸunu gÃ¶sterdi." ifadesine yer verildi. Analizde, baÅŸka amaÃ§lar iÃ§in de konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± muhtemel araÃ§larÄ±n, deneme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸkisi olmasÄ± durumunda, alet dÃ¼zeneÄŸinin hatta nÃ¼kleer aygÄ±tÄ±n yÃ¼klenmesinde kullanÄ±labileceÄŸine iÅŸaret edildi. Uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin aynÄ± zamanda, yakÄ±nlardaki bir depoya kum ve toprak gibi inÅŸaat malzemelerinin yÄ±ÄŸÄ±lÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸi belirtilirken, bu malzemelerin betonla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, nÃ¼kleer bir bombanÄ±n yer altÄ±nda patlatÄ±lmasÄ±nÄ±n akabinde nÃ¼kleer maddelerin atmosfere yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

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