GÃ¼ncelleme: 20:30, 26 Mart 2017 Pazar

Rusya'da muhalif gÃ¶sterilerde 500'den fazla gÃ¶zaltÄ±





Rusya'da muhalif gruplar, Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Polis, Moskova'da 500'den fazla kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Moskova'da muhalefetin dÃ¼zenlediÄŸi izinsiz gÃ¶steride 500'den fazla kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Rusya'nÄ±n Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde,Â "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey NavalnÄ±y ile diÄŸer muhalif gruplarÄ±n desteklediÄŸiÂ protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi.Â GÃ¶steriler, NavalnÄ±y'Ä±n BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±Â bir rapor yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine organize edildi. Â Moskova polisi, izinsiz gÃ¶steriÂ iÃ§inÂ geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±. Ã–ÄŸle saatlerinde kalabalÄ±k bir grup, ÅŸehir merkezindeki Tverskaya Caddesi ve PuÅŸkin MeydanÄ±'nda toplanmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶steriye katÄ±lmak Ã¼zere alana gelen NavalnÄ±y ise metro Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis otobÃ¼sÃ¼ne bindirildi.Â YAKLAÅžIK 8 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KATILDI Eylemciler, NavalnÄ±y'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼n geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in park halindeki araÃ§larla yoluÂ kapatarakÂ barikat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak polis,Â kÄ±sa sÃ¼rede yolu aÃ§arak NavalnÄ±y'Ä± karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyleÂ protestocular arasÄ±nda zaman zaman arbedenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriye,Â resmi verilere gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Â TASS ajansÄ±nÄ±n Moskova Emniyeti'nden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 500'den fazla protestocuÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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