TSK Bitlis'te 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Men dakka dukka

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.