Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma

Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkentiÂ Bern'de PKK,Â DHKP-CÂ veÂ YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°sviÃ§re resmi haber ajansÄ±na gÃ¶re, Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma aÃ§tÄ±.
BaÅŸkent Bern'in gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reto Nause de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Nause, soruÅŸturmanÄ±n mitingle ilgili izin koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilmemesi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
SoruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen skandal pankartla ilgili ÅŸu ana kadar herhangi bir tutuklama iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸtirilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–te yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÅŸiddet ve terÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±kÃ§a teÅŸvik iÃ§eren gÃ¶steriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto" etmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu suÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti.
AyrÄ±ca BakanlÄ±k,Â Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Walter Haffner'i Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting dÃ¼zenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletmiÅŸti.
Kaynaklar, Haffner'e suÃ§lularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan bÃ¶yle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetmiÅŸti.
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor