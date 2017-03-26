DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:44, 26 Mart 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
23:22, 26 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma

Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkentiÂ Bern'de PKK,Â DHKP-CÂ veÂ YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°sviÃ§re resmi haber ajansÄ±na gÃ¶re, Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma aÃ§tÄ±.

BaÅŸkent Bern'in gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reto Nause de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Nause, soruÅŸturmanÄ±n mitingle ilgili izin koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilmemesi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SoruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen skandal pankartla ilgili ÅŸu ana kadar herhangi bir tutuklama iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸtirilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TÃœRKÄ°YE SUÃ‡LULARIN HAKETTÄ°ÄžÄ° CEZAYI ALMSINI TALEP ETMÄ°ÅžTÄ°

Ã–te yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÅŸiddet ve terÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±kÃ§a teÅŸvik iÃ§eren gÃ¶steriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto" etmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu suÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca BakanlÄ±k,Â Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Walter Haffner'i Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting dÃ¼zenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletmiÅŸti.

Kaynaklar, Haffner'e suÃ§lularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan bÃ¶yle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yelikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yelikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§
Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma

Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK Bitlis'te 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha etti
TSK Bitlis'te 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha etti

TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
BahÃ§eli'den Rusya ve ABD'ye tepki
BahÃ§eli'den Rusya ve ABD'ye tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaÅŸam malzemesi bulundu
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaÅŸam malzemesi bulundu

ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan 'Adil Ã–ksÃ¼z' iddialarÄ±na yalanlama
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan 'Adil Ã–ksÃ¼z' iddialarÄ±na yalanlama

Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Soylu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z
Soylu: PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya Men dakka dukka
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Men dakka dukka

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan seÃ§iminde TÃ¼rklere sandÄ±k oyunu VÄ°DEO
Bulgaristan seÃ§iminde TÃ¼rklere sandÄ±k oyunu | VÄ°DEO

Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Zonguldak-DÃ¼sseldorf uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±
Zonguldak-DÃ¼sseldorf uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±

Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu SandÄ±ÄŸa gidip gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: SandÄ±ÄŸa gidip gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya ayaÄŸÄ± yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n medya ayaÄŸÄ± yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Haberler

Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Men dakka dukka
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya Men dakka dukka

ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Size rahat olmayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya Size rahat olmayacak

ErdoÄŸan'dan 47 kanuna onay
ErdoÄŸan'dan 47 kanuna onay

ErdoÄŸan: Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±na teessÃ¼f ediyorum
ErdoÄŸan Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±na teessÃ¼f ediyorum

ErdoÄŸan'dan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a taziye mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a taziye mesajÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 24 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 24 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 