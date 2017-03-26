23:22, 26 Mart 2017 Pazar

Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkentiÂ Bern'de PKK,Â DHKP-CÂ veÂ YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°sviÃ§re resmi haber ajansÄ±na gÃ¶re, Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma aÃ§tÄ±.

BaÅŸkent Bern'in gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reto Nause de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Nause, soruÅŸturmanÄ±n mitingle ilgili izin koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilmemesi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SoruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen skandal pankartla ilgili ÅŸu ana kadar herhangi bir tutuklama iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸtirilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TÃœRKÄ°YE SUÃ‡LULARIN HAKETTÄ°ÄžÄ° CEZAYI ALMSINI TALEP ETMÄ°ÅžTÄ°

Ã–te yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÅŸiddet ve terÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±kÃ§a teÅŸvik iÃ§eren gÃ¶steriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto" etmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu suÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca BakanlÄ±k,Â Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Walter Haffner'i Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting dÃ¼zenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletmiÅŸti.

Kaynaklar, Haffner'e suÃ§lularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan bÃ¶yle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetmiÅŸti.