Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§

GalatasarayÂ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da,Â Hakan ÅžÃ¼kÃ¼rÂ veÂ Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸan mali genel kurulunda FETÃ–/PDY ile olan iliÅŸkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n kulÃ¼p Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ edilmemesi sonrasÄ±nda, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu, bugÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olarak TÃ¼rk Telekom Arena'da bir araya geldi.Â
YaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren toplantÄ± sonrasÄ±nda, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n resmi internet sitesinden yapÄ±lan kÄ±sa aÃ§Ä±klamada, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor