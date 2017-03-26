23:32, 26 Mart 2017 Pazar

Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§





Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GalatasarayÂ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da,Â Hakan ÅžÃ¼kÃ¼rÂ veÂ Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸan mali genel kurulunda FETÃ–/PDY ile olan iliÅŸkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n kulÃ¼p Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ edilmemesi sonrasÄ±nda, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu, bugÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olarak TÃ¼rk Telekom Arena'da bir araya geldi.Â YaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren toplantÄ± sonrasÄ±nda, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n resmi internet sitesinden yapÄ±lan kÄ±sa aÃ§Ä±klamada, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.

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