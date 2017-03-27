23:57, 26 Mart 2017 Pazar

Bulgaristan'dan ilk seÃ§im sonuÃ§larÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BulgaristanÂ genelÂ seÃ§imlerini, ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± anketlerine gÃ¶re, eski BaÅŸbakanÂ Boyko Borisov'un liderliÄŸindeki merkez saÄŸ Bulgaristan'Ä±n AvrupalÄ± GeliÅŸimi Ä°Ã§in YurttaÅŸlar (GERB) Partisi Ã¶nde tamamladÄ±.

BulgaristanlÄ±lar bugÃ¼n yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den gelmek isteyen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde seÃ§ime gitti.

Yerel saatle 07.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 20.00'de sona erdi. 21'i baÄŸÄ±msÄ±z 13 siyasi parti ve 9 ittifakÄ±n 240 sandalye iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'yi aÅŸmasÄ± bekleniyor.

Kesinlik ifade etmeyen ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketleri, oy verme iÅŸlemi bittikten hemen sonra yayÄ±mlandÄ±. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Gallup International'Ä±n verilerine gÃ¶re, eski BaÅŸbakan Borisov'un liderliÄŸindeki GERB, oylarÄ±n yÃ¼zde 33'Ã¼nÃ¼ aldÄ±. IlÄ±mlÄ± bir milliyetÃ§ilik sergileyen GERB, Avrupa BirliÄŸi ile de iliÅŸkilerini Ã¶n planda tutuyor. Borisov ayrÄ±ca komÅŸu TÃ¼rkiye ile dengeli iliÅŸkilerin olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.

SOSYALÄ°STLER YÃœZDE 28 ORANINDA OY ALDI

GERB'i yÃ¼zde 28'lik oy oranÄ± ile eski KomÃ¼nist Partisinin devamÄ± olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. MilliyetÃ§ilik Ã§izgisinde siyaset yÃ¼rÃ¼ten parti, aynÄ± zamanda Rusya yanlÄ±sÄ± politikalarÄ±yla dikkati Ã§ekiyor. Sosyalistlerin baÅŸlÄ±ca ortaÄŸÄ± olarak Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§ilerin oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik Vatanseverler Koalisyonu gÃ¶steriliyor.

BirleÅŸik Vatanseverler Koalisyonu ise yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 8 oranÄ±nda oy alarak Ã¼lkenin yÃ¶netiminde kilit rol oynamayÄ± hedefliyor. BaÅŸta TÃ¼rkiye aleyhtarlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen koalisyon, ayrÄ±ca Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylemleriyle dikkati Ã§ekiyor.

HÃ–H, TÃœRK OYLARI ÃœZERÄ°NDEKÄ° TEKELÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, Bulgaristan'da Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunu TÃ¼rklerin oluÅŸturduÄŸu Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) yÃ¼zde 8 oranÄ±nda oy aldÄ±.

GeÃ§en parlamentoda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k siyasi gÃ¼Ã§ olan HÃ–Hâ€™Ã¼n bu seÃ§imde oy oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AralarÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± ATAKA Partisinin eski milletvekillerine listelerinde yer vermesi nedeniyle eleÅŸtirilen HÃ–H, Bulgaristan'daki birÃ§ok TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

HÃ–H kaybettiÄŸi gÃ¼Ã§le, Bulgaristan'daki 27 yÄ±llÄ±k TÃ¼rklerin oylarÄ± Ã¼zerindeki tekelini de kaybetmiÅŸ oldu.

OligarÅŸi temsilcisi iÅŸ adamÄ± Veselin MareÅŸki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Volya (Ä°rade) Partisi, yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± geÃ§en beÅŸinci siyasi gÃ¼Ã§ oldu.

Ä°laÃ§ ve akaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren Volya Partisinin GERB ile Ã¶rtÃ¼ÅŸen Ã§izgisi olduÄŸu biliniyor.

SaÄŸ gÃ¼Ã§leri birleÅŸtiren Reformcu Blok (RB) ise yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± zorlayan altÄ±ncÄ± parti olarak gÃ¶steriliyor.

Bulgaristan'da Nisan 2016'da kurulan ve TÃ¼rkler ile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ±na talip olan Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ iÃ§in Demokratlar (DOST) Partisinin, HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHB) ile kurduÄŸu DOST BirliÄŸi ise yÃ¼zde 2,8 oranÄ±nda oya sahip.

DOST PARTÄ°SÄ° Ä°LK KEZ SEÃ‡Ä°MLERDE YARIÅžTI

DOST Partisi kurulduktan sonra ilk kez seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸtÄ±. Ancak parti seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼resince birÃ§ok engellemeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Merkez SeÃ§im Komisyonunun, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanÄ±mÄ±yla ilgili getirdiÄŸi ve kimseden yardÄ±m almadan Bulgarca olarak beyanname doldurulmasÄ± zorunluluÄŸuna DOST Partisi tepki gÃ¶stermiÅŸti. DOST Partisi lideri Mestan, bu uygulamayla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n demokratik haklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bulgaristan anayasasÄ±na gÃ¶re tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n eÅŸit haklara sahip olduklarÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.

Merkez SeÃ§im Komisyonu, resmi seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klayacak.Â