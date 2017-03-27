TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda 4.TÃœGVA GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ± programÄ± ile BeylikdÃ¼zÃ¼ ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/13.00/15.30/17.00)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde medya temsilcileriyle buluÅŸacak, Pakistan Meclis BaÅŸkanÄ± Serdar Ayaz SadÄ±k ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Ankara/12.00/14.30)Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°negÃ¶l'de kanaat Ã¶nderleri, STK temsilcileri, esnaf ve Ã§iftÃ§ilerle buluÅŸacak, kamyon ve tÄ±r garajÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek.
- KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bursa ÅŸofÃ¶rler, minibÃ¼sÃ§Ã¼ler, taksiciler, servis odalarÄ± ve Karadeniz dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Bursa/10.30-17.00)Â
4- TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikleri ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi baÅŸlÄ±yor.
- Danimarka, BelÃ§ika, Fransa, Ä°sviÃ§re, Avusturya ve Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± oy kullanacak.Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Avrupa Afet Risklerinin AzaltÄ±lmasÄ± Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile "Afet Risklerini Azaltmak Ä°Ã§in TeÅŸviklerin OluÅŸturulmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± Ã¼st dÃ¼zey oturum ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/09.15/11.00/12.30)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, milletvekilleri, ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± ve belediye baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ±da bir araya gelecek, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince yaptÄ±rÄ±lacak su ÅŸiÅŸeleme fabrikasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
- Eti FabrikasÄ± iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸacak MÃ¼ezzinoÄŸlu, iki ayrÄ± mahallede Toplum Aile Destek Merkezi kursiyerleriyle bir araya gelecek.
(Bursa/09.00/10.30/EskiÅŸehir/13.00/15.30)Â
3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Ä°stanbul/19.00)Â
4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, vatandaÅŸlarla buluÅŸacak, DerebahÃ§e Sosyal Tesisleri'nde ilÃ§e sandÄ±k kurullarÄ± ve okul bina kat sorumlularÄ±yla yemekte bir araya gelecek.
(Samsun/11.30/19.30)
5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, MaÃ§ka, Ã‡aykara ve DernekpazarÄ± ilÃ§elerinde halkla buluÅŸacak.
(Trabzon/10.00-14.00)Â
6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, NallÄ±han'da DSÄ° tesisi temel atma ve Orman Mahallerine KullandÄ±rÄ±lan Gelir Getirici TÃ¼r ve ORKÃ–Y Kredi SertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renleri ile AK Parti ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nca dÃ¼zenlenen anayasa halk oylamasÄ± mitingine katÄ±lacak.
(Ankara/11.30/14.00)Â
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EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Gibor Ã‡orap FabrikasÄ±'nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.
(DÃ¼zce/12.00/14.00/17.00)
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ã‡Ä±raÄŸan Otel'de "TÃ¼rkiye Ä°maj KampanyasÄ±"nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ã‡atalca'ya taÅŸÄ±nan HalkalÄ± GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/15.00)Â
4- TÃœÄ°K, Mart 2017 dÃ¶nemi "sektÃ¶rel gÃ¼ven endeksleri"ni aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
5- Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumunca, Artvin DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m ihalesi yapÄ±lacak.
(Ankara /14.30)Â
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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu devam edecek.
(Cenevre)Â
2- Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Moskova ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Moskova)Â
3- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(BaÄŸdat)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â
5 - Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana/Riyad)Â
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KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Milli KÃ¼tÃ¼phane'de dÃ¼zenlenecek "53. KÃ¼tÃ¼phane HaftasÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
(Ankara/11.00)Â
2- KaragÃ¶z sanatÃ§Ä±sÄ± Orhan Kurt'un cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FerikÃ¶y'deki aile kabristanÄ±na defnedilecek.
(Ä°stanbul/13.30)Â
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SPOR
1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Moldova ile Yeni EskiÅŸehir StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. MaÃ§Ä± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± da izleyecek.
(EskiÅŸehir/19.15)Â
2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 23. haftaya DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Muratbey UÅŸak mÃ¼sabakasÄ±yla devam edilecek.
(Ä°stanbul/19.00)Â
3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasÄ± Canik Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Bellona AGÃœ-Girne Ãœniversitesi, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-TosyalÄ± Toyo Osmaniye, Adana ASKÄ°-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla tamamlanacak.
(Samsun/Kayseri/Hatay/18.00/Adana/19.00)
4- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final eÅŸleÅŸmelerinin kura Ã§ekimi TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonunun toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak.
(Ankara/11.00)
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Ã–ZEL HABER
1- "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemiyle ticaretimiz 5 kat bÃ¼yÃ¼r"
- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:
- "(CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle) Ticaretimiz en azÄ±ndan 5 kat bÃ¼yÃ¼r. Åžu anda 150 milyar dolarlara yaklaÅŸan ihracatta 500 milyar dolar hedefimizi yakalarÄ±z. KiÅŸi baÅŸÄ± milli gelirin 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, enflasyonun tek haneli olduÄŸu, faizlerin tek haneli olduÄŸu istikrarlÄ± bir dÃ¶nem, ekonomimiz iÃ§in patlama yÄ±lÄ± olacak"
- "TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lenmesini istemeyen bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lerin bu sisteme karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã§ok net gÃ¶rÃ¼yoruz. Eski sistemden beslenenler, kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyenler, boÅŸluklarÄ±ndan faydalanarak milletin iradesine ipotek koyanlar, 'hayÄ±r' Ã§Ä±ksÄ±n diye uÄŸraÅŸÄ±yor. Millet hakim olsun, son sÃ¶zÃ¼ millet sÃ¶ylesin diyenler de 'evet' diye koÅŸturuyor"
2- Avrupa ekonomisindeki popÃ¼list tehlike
- ING Avro BÃ¶lgesi BaÅŸekonomisti Peter Vanden Houte:
- "Ä°talya, Fransa gibi bÃ¼yÃ¼k Avrupa Ã¼lkeleri Avro BÃ¶lgesi'nden ayrÄ±lmaya karar verirse, bu Avrupa'da finansal krize sebep olabilir"
- IHS Markit Uzman DanÄ±ÅŸmanÄ± Brian Lawson:
- "Radikal politik gruplarÄ±n politikayÄ± deÄŸiÅŸtirme gÃ¼cÃ¼ne sahip olmalarÄ± durumunda, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki belirsizliklerden ve yatÄ±rÄ±m iÅŸtahÄ±nÄ±n azalmasÄ±ndan kaynaklanacak ekonomik riskler artabilir"
3- "TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha iyi durumda"
- Philip Morris/SabancÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Enrique Jimenez:
- "TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha iyi durumda"
- "TÃ¼rkiye'nin stratejik konumu, demografik yapÄ±sÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ geliÅŸme potansiyeliyle yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in cazip bir Ã¼lke"
- "TÃ¼rkiye'deki toplam yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z 1 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde"
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TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikleri ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Belek Cornelia De Lux Otel'de York DÃ¼kÃ¼ Prens Andrew'i kabul edecek ve TatlÄ±dil Forumu akÅŸam yemeÄŸi ve kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸik KrallÄ±k DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'Ä± kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu Ã¼yelerini, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidanâ€™Ä± kabul edecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek "DEAÅž'la MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±"na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi ile Beyaz Sarayâ€™da bir araya gelecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma VakfÄ± Genel Kurulu ve TÃ¼rkiye Esnaf BuluÅŸmasÄ± programÄ±na katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda dÃ¼zenlenen KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.