09:27, 27 Mart 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda 4.TÃœGVA GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ± programÄ± ile BeylikdÃ¼zÃ¼ ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/13.00/15.30/17.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde medya temsilcileriyle buluÅŸacak, Pakistan Meclis BaÅŸkanÄ± Serdar Ayaz SadÄ±k ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ankara/12.00/14.30)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°negÃ¶l'de kanaat Ã¶nderleri, STK temsilcileri, esnaf ve Ã§iftÃ§ilerle buluÅŸacak, kamyon ve tÄ±r garajÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek.

- KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bursa ÅŸofÃ¶rler, minibÃ¼sÃ§Ã¼ler, taksiciler, servis odalarÄ± ve Karadeniz dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bursa/10.30-17.00)Â

4- TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikleri ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi baÅŸlÄ±yor.

- Danimarka, BelÃ§ika, Fransa, Ä°sviÃ§re, Avusturya ve Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± oy kullanacak.Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Avrupa Afet Risklerinin AzaltÄ±lmasÄ± Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile "Afet Risklerini Azaltmak Ä°Ã§in TeÅŸviklerin OluÅŸturulmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± Ã¼st dÃ¼zey oturum ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/09.15/11.00/12.30)Â

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, milletvekilleri, ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± ve belediye baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ±da bir araya gelecek, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince yaptÄ±rÄ±lacak su ÅŸiÅŸeleme fabrikasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

- Eti FabrikasÄ± iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸacak MÃ¼ezzinoÄŸlu, iki ayrÄ± mahallede Toplum Aile Destek Merkezi kursiyerleriyle bir araya gelecek.

(Bursa/09.00/10.30/EskiÅŸehir/13.00/15.30)Â

3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â

4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, vatandaÅŸlarla buluÅŸacak, DerebahÃ§e Sosyal Tesisleri'nde ilÃ§e sandÄ±k kurullarÄ± ve okul bina kat sorumlularÄ±yla yemekte bir araya gelecek.

(Samsun/11.30/19.30)

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, MaÃ§ka, Ã‡aykara ve DernekpazarÄ± ilÃ§elerinde halkla buluÅŸacak.

(Trabzon/10.00-14.00)Â

6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, NallÄ±han'da DSÄ° tesisi temel atma ve Orman Mahallerine KullandÄ±rÄ±lan Gelir Getirici TÃ¼r ve ORKÃ–Y Kredi SertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renleri ile AK Parti ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nca dÃ¼zenlenen anayasa halk oylamasÄ± mitingine katÄ±lacak.

(Ankara/11.30/14.00)Â

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Gibor Ã‡orap FabrikasÄ±'nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

(DÃ¼zce/12.00/14.00/17.00)

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ã‡Ä±raÄŸan Otel'de "TÃ¼rkiye Ä°maj KampanyasÄ±"nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Ä°stanbul/10.00)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ã‡atalca'ya taÅŸÄ±nan HalkalÄ± GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00)Â

4- TÃœÄ°K, Mart 2017 dÃ¶nemi "sektÃ¶rel gÃ¼ven endeksleri"ni aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

5- Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumunca, Artvin DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m ihalesi yapÄ±lacak.

(Ankara /14.30)Â

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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu devam edecek.

(Cenevre)Â

2- Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Moskova ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Moskova)Â

3- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

5 - Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana/Riyad)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Milli KÃ¼tÃ¼phane'de dÃ¼zenlenecek "53. KÃ¼tÃ¼phane HaftasÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

2- KaragÃ¶z sanatÃ§Ä±sÄ± Orhan Kurt'un cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FerikÃ¶y'deki aile kabristanÄ±na defnedilecek.

(Ä°stanbul/13.30)Â

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SPOR

1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Moldova ile Yeni EskiÅŸehir StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. MaÃ§Ä± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± da izleyecek.

(EskiÅŸehir/19.15)Â

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 23. haftaya DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Muratbey UÅŸak mÃ¼sabakasÄ±yla devam edilecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â

3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasÄ± Canik Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Bellona AGÃœ-Girne Ãœniversitesi, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-TosyalÄ± Toyo Osmaniye, Adana ASKÄ°-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla tamamlanacak.

(Samsun/Kayseri/Hatay/18.00/Adana/19.00)

4- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final eÅŸleÅŸmelerinin kura Ã§ekimi TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonunun toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak.

(Ankara/11.00)

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Ã–ZEL HABER

1- "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemiyle ticaretimiz 5 kat bÃ¼yÃ¼r"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "(CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle) Ticaretimiz en azÄ±ndan 5 kat bÃ¼yÃ¼r. Åžu anda 150 milyar dolarlara yaklaÅŸan ihracatta 500 milyar dolar hedefimizi yakalarÄ±z. KiÅŸi baÅŸÄ± milli gelirin 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, enflasyonun tek haneli olduÄŸu, faizlerin tek haneli olduÄŸu istikrarlÄ± bir dÃ¶nem, ekonomimiz iÃ§in patlama yÄ±lÄ± olacak"

- "TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lenmesini istemeyen bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lerin bu sisteme karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã§ok net gÃ¶rÃ¼yoruz. Eski sistemden beslenenler, kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyenler, boÅŸluklarÄ±ndan faydalanarak milletin iradesine ipotek koyanlar, 'hayÄ±r' Ã§Ä±ksÄ±n diye uÄŸraÅŸÄ±yor. Millet hakim olsun, son sÃ¶zÃ¼ millet sÃ¶ylesin diyenler de 'evet' diye koÅŸturuyor"

2- Avrupa ekonomisindeki popÃ¼list tehlike

- ING Avro BÃ¶lgesi BaÅŸekonomisti Peter Vanden Houte:

- "Ä°talya, Fransa gibi bÃ¼yÃ¼k Avrupa Ã¼lkeleri Avro BÃ¶lgesi'nden ayrÄ±lmaya karar verirse, bu Avrupa'da finansal krize sebep olabilir"

- IHS Markit Uzman DanÄ±ÅŸmanÄ± Brian Lawson:

- "Radikal politik gruplarÄ±n politikayÄ± deÄŸiÅŸtirme gÃ¼cÃ¼ne sahip olmalarÄ± durumunda, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki belirsizliklerden ve yatÄ±rÄ±m iÅŸtahÄ±nÄ±n azalmasÄ±ndan kaynaklanacak ekonomik riskler artabilir"

3- "TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha iyi durumda"

- Philip Morris/SabancÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Enrique Jimenez:

- "TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha iyi durumda"

- "TÃ¼rkiye'nin stratejik konumu, demografik yapÄ±sÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ geliÅŸme potansiyeliyle yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in cazip bir Ã¼lke"

- "TÃ¼rkiye'deki toplam yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z 1 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde"

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