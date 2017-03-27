ABD'den Rusya'daki gÃ¶zaltÄ±lara kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n farklÄ± birÃ§ok kentinde muhalefetin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, ABD'nin, Rusya'da muhalefetin dÃ¼zenlediÄŸi izinsiz gÃ¶sterilerde 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Toner yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD, Rusya genelinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler yapan yÃ¼zlerce protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
GeliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini belirten SÃ¶zcÃ¼ Toner, Rusya hÃ¼kÃ¼metine barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri yapan bu protestocularÄ± bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde, "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey NavalnÄ±y ile diÄŸer muhalif gruplarÄ±n desteklediÄŸi protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi. GÃ¶steriler, BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev hakkÄ±nda yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir rapor yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine organize edildi.
Tataristan'Ä±n baÅŸkenti Kazan'da TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim kurslarÄ± baÅŸladÄ±
UNICEF, "Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de Ã¶len, yaralanan veya savaÅŸmaya zorlanan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± son bir yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k iki kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, "ABD, Rusya genelinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler yapan yÃ¼zlerce protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor" dedi
Ä°HH, Yemen'de ihtiyaÃ§ sahiplerine yÃ¶nelik gÄ±da yardÄ±mÄ± faaliyetlerine devam ediyor
Bulgaristan seÃ§imlerini, sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, eski BaÅŸbakan Borisov'un liderliÄŸindeki GERB Partisi Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Rusya'da muhalif gruplar, Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Polis, Moskova'da 500'den fazla kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
ABD'den yayÄ±n yapan bir internet sitesi, Kuzey Kore'nin yeni nÃ¼kleer aygÄ±t geliÅŸtirme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda, DEAÅž Ã¼yeleri ile ordu gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle bÃ¶lgedeki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Sudan'Ä±n ana muhalefeti Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi'den, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi
Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu, Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Somali'de yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana kolera virÃ¼sÃ¼ sebebiyle 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
HÃ¼kÃ¼met, mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra fiziksel bariyer kurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti
Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti