09:39, 27 Mart 2017 Pazartesi

ABD'den Rusya'daki gÃ¶zaltÄ±lara kÄ±nama





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, "ABD, Rusya genelinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler yapan yÃ¼zlerce protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n farklÄ± birÃ§ok kentinde muhalefetin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, ABD'nin, Rusya'da muhalefetin dÃ¼zenlediÄŸi izinsiz gÃ¶sterilerde 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Toner yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD, Rusya genelinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler yapan yÃ¼zlerce protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. GeliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini belirten SÃ¶zcÃ¼ Toner, Rusya hÃ¼kÃ¼metine barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri yapan bu protestocularÄ± bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Rusya'nÄ±n Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde, "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey NavalnÄ±y ile diÄŸer muhalif gruplarÄ±n desteklediÄŸi protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi. GÃ¶steriler, BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev hakkÄ±nda yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir rapor yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine organize edildi.

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