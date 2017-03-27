09:47, 27 Mart 2017 Pazartesi

Yemen'de Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mleri ikiye katlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Yemen'de son bir yÄ±lda Ã¶len, yaralanan veya savaÅŸmaya zorlanan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n neredeyse ikiye katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

UNICEF, savaÅŸÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na girilirken yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, OrtadoÄŸu'nun en fakir Ã¼lkesi Yemen'deki insani duruma dikkati Ã§ekti.

Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Yemen'in kÄ±tlÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu belirtilen raporda, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyon Ã§ocuÄŸun aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BÄ°N 500 Ã‡OCUK Ã–LDÃœ

Ãœlke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 80'inin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu kaydedilen raporda, savaÅŸmaya zorlanan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisinin 18 yaÅŸÄ±ndan Ã¶nce evlendirildiÄŸi belirtildi.

Rapora gÃ¶re, iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de Ã¶len, yaralanan veya savaÅŸmaya zorlanan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± son bir yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k iki kat arttÄ±.

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 900'den bin 500'e, yaralanan Ã§ocuk sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k bin 300'den 2 bin 450'ye ve savaÅŸmaya zorlanan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 850'den bin 580'e Ã§Ä±karken okullara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar ve bombalamalar da 4 kat artarak 212'ye ulaÅŸtÄ±.

2 MÄ°LYON Ã‡OCUK OKULSUZ

SaÄŸlÄ±k sisteminin de Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede 15 milyon kiÅŸinin saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸiminin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, 106 kiÅŸinin kolera ve akut ishalden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi.

YaklaÅŸÄ±k bin 600 okulun zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne ya da yerlerinden edilmiÅŸ aileleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in artÄ±k kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸinin altÄ± Ã§izildi.