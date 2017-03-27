Tataristan'da Ã§ocuklar iÃ§in TÃ¼rkÃ§e dersler baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya'ya baÄŸlÄ± Tataristan Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Kazan'da, TÃ¼rkiye'nin Kazan BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¶zetiminde, Kazan Yunus Emre Merkezi tarafÄ±ndan Ã§ocuklar iÃ§in TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimi kurslarÄ± baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Kazan BaÅŸkonsolosu Turhan DilmaÃ§, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¶ncesi kurslara kaydolan Ã§ocuklarÄ±n velileri ile kÄ±sa toplantÄ± yaptÄ± ve derslerin herkese hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.
Derslerin yapÄ±lacaÄŸÄ± sÄ±nÄ±fÄ± da ziyaret eden DilmaÃ§, Ã§ocuklarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan BaÅŸkonsolos DilmaÃ§, amaÃ§larÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n, TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ koruyabilmelerini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
DilmaÃ§, "KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n korunmasÄ±nda en Ã¶nemli araÃ§ dil. TÃ¼rkÃ§enin unutulmamasÄ±, gÃ¼zel bir ÅŸekilde korunmasÄ± lazÄ±m. Bizim gÃ¶rev bÃ¶lgemizde karma evlilikler Ã§ok yaygÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n TÃ¼rkÃ§eyi gÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanmalarÄ±yla ilgili bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da oluyor. TÃ¼rkÃ§enin Ã¶ÄŸretilmesi konusunda devletimizin bir kurumu olan Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n, BaÅŸkonsolosluÄŸumuzun gÃ¶zetiminde bu dersleri vermesi bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Zira boÅŸluk olduÄŸu zaman bunun muhtelif Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan istismar edilmesi de var. DolayÄ±sÄ±yla biz bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlatÄ±rken bu hususu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduk." ifadesine yer verdi.
DilmaÃ§, derslere 20'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BaÅŸkonsolos, ileride kendisinin ve baÅŸkonsolosluk yetkililerinin de kurslara gelerek Ã§ocuklara pratik dersler vereceklerini, bugÃ¼n atÄ±lan ilk adÄ±mÄ±n ileride kurumsallaÅŸmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.
Kazan'da ilk kez dÃ¼zenlenen TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±, 7-14 yaÅŸ grubu Ã§ocuklarÄ± kapsÄ±yor ve baÅŸkentte yaÅŸayan anne veya babasÄ± TÃ¼rk olan ailelerin Ã§ocuklarÄ±na TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Tataristan'a ait Halklar DostluÄŸu Asamblesi Kurumu binasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim dersleri, her pazar toplam iki saat yapÄ±lacak ve Ã¼cretsiz olacak.
Tataristan'Ä±n baÅŸkenti Kazan'da TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim kurslarÄ± baÅŸladÄ±
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