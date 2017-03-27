Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menler oy kullanmaya baÅŸladÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸineÂ iliÅŸkinÂ halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸiÂ gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndaÂ AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±ndaÂ oy vermeÂ iÅŸlemi baÅŸladÄ±.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) seÃ§im takvimine gÃ¶re, havalimanÄ±nda oy verme iÅŸlemi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar gÃ¼nler Ã¶ncesinde tamamlandÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler iÃ§in AtatÃ¼rk HavalimanÄ± geliÅŸ ve gidiÅŸ katÄ±na toplam 12 sandÄ±k konuldu.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardÄ±ndan oylarÄ±nÄ± kabinlerde kullanarak, sandÄ±ÄŸa attÄ±.
OylamanÄ±n saat 08.00'e baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sandÄ±klarÄ±n Ã¶nÃ¼nde yoÄŸunluk oluÅŸtu.
GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sÃ¼recek.
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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi saat 08.00'den itibaren baÅŸladÄ±
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.