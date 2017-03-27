10:51, 27 Mart 2017 Pazartesi

PolatlÄ± darbe giriÅŸimiâ€‹ davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±nÂ PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len davada sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na devam ediliyor.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet Åžanver'in mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk Ã¼Ã§ haftasÄ±nda, sanÄ±k eski TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu 58. TopÃ§u TugayÄ±nda darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 233 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± alÄ±ndÄ±.

Bu haftaki duruÅŸmalarda ise "Yurtta Sulh Konseyi" tarafÄ±ndan sÃ¶zde "Ankara SÄ±kÄ±yÃ¶netim KomutanÄ±" olarak atanan sanÄ±k eski TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼'nÃ¼n baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu TopÃ§u ve FÃ¼ze Okulundaki olaylara iliÅŸkin sanÄ±klar savunma yapacak.

SanÄ±klar, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme"yle suÃ§lanÄ±yor. SanÄ±klarÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

SanÄ±klardan eski Albay Bilal AkyÃ¼z, AkÄ±ncÄ±lar ÃœssÃ¼ Ã¶nÃ¼nde darbe giriÅŸimini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 vatandaÅŸÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu tutuluyor.

Ä°ddianamede, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda AygÃ¼n'Ã¼n, "Ankara'daki bazÄ± kavÅŸaklarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±" ile TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°B) ve TÃœRKSAT gibi kritik kurumlarÄ±n ele geÃ§irilmesi iÃ§in birlikleri gÃ¶revlendirdiÄŸi kaydediliyor.