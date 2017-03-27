Hong Kong’da protesto hareketi liderlerine soruşturma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen "şemsiye devrimi" olarak da adlandırılan "Occupy Central" adlı kitlesel protestoların liderliğini üstlenen siyasilere yargı yolunun açıldığı bildirildi.
South China Morning Post gazetesi, üç yıl önceki gösteriler nedeniyle 6 siyasetçi ve bazı muhaliflerin yargılanabileceğini yazdı.
Kitlesel protestoyu organize edenlerden, öğretim üyeleri Chan Kin-man, Benny Tai Yiu-ting ve Reverend Chu Yiu-ming ve parlamenterlerden Tanya Chan ve Shiu Ka-chun, yerel polis tarafından aranarak ifade vermeye çağrıldı.
Sosyal Demokratlar Ligi Başkan Yardımcısı Rafael Wong, Demokrat Parti üyesi Lee Wing ile öğrenci federasyonlarında daha önce liderlik yapan Eason Chung ve Tommy Cheung Sau-yin’in de soruşturma kapsamında polis sorgusuna alınacağı aktarıldı.
Toplamda 9 kişinin kamu zararına davranış içinde bulundukları nedeniyle tutuklanabileceği belirtiliyor.
Muhaliflerin sorgulanacağı haberi, Çin yanlısı aday Carrie Lam'in dün yapılan Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi seçimini kazanmasının ardından geldi.
Çin Ulusal Halk Kongresi 2014 yılında, Hong Kong'da Baş Yöneticilik seçiminin, geniş temsilli bir komite tarafından kendi belirleyeceği adaylar oylanarak yapılmasına karar vermişti. Bunun üzerine demokrasi yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.
"Occupy Central” sloganı ile başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "şemsiye devrimi" olarak adlandırılmıştı. Demokrasi yanlıları hareketinin temel talebi kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılması olmuştu.
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Hong Kong’da 2014’te demokrasi yanlılarının "şemsiye devrimi” protestolarını organize eden, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu muhalif grup liderleri, polis tarafından ifadeye çağrıldı
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