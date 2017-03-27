Bulgaristan'da 5 siyasi parti parlamentoda

Bulgaristan'da dün yapılan erken parlamento seçimlerinde 5 siyasi güç, yüzde 4 barajını aşarak parlamentoya girdi.
Merkez Seçim Komisyonu sabah saatlerinde oyların yüzde 95'inin sayıldığını açıkladı.
Katılım oranının yüzde 51 olarak gerçekleştiği seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi oyların yüzde 32,55'ini aldı.
Eski Komünist Partinin devamındaki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 27,02 oy oranı ile ülkenin ikinci büyük siyasi gücü oldu.
Irkçı ve aşırı milliyetçi partileri bir çatı altında toplayan Birleşik Vatanseverler ise yüzde 9,12 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de yüzde 8,94 oyla parlamentodaki yerini korudu.
Petrol ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Veselin Mareşki'nin Volya (İrade) Partisi de yüzde 4,16 oy alarak parlamentoda temsil hakkı elde etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, ülkenin 240 üyeli parlamentosunda GERB 96, BSP 79, Birleşik Vatanseverler 27, HÖH 26 ve Volya 12 sandalyeye sahip olacak.
Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisinin Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile kurduğu DOST Birliği ise parlamento dışında kaldı. Birlik oyların yüzde 2,95'ini aldı.
Merkez Seçim Komisyonu, DOST Birliğinin yurt dışında verilen oyların yüzde 17,14'ünü açıkladı. DOST Birliği, yurt dışından toplam 22 binden fazla oy alırken, HÖH'e ise yurt dışından yaklaşık 11 bin oy geldi.
Yurt dışındaki oyların yüzde 24,67'si GERB Partisine gitti.
Merkez Seçim Komisyonunun, yurt dışında oy kullanımıyla ilgili getirdiği, kimseden yardım almadan Bulgarca olarak beyanname doldurulması zorunluluğuna DOST Partisi tepki göstermişti. DOST Partisi lideri Lütvi Mestan, bu uygulamayla yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının demokratik haklarının sınırlandırıldığını, Bulgaristan anayasasına göre tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını söylemişti.
Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını 31 Mart'ta açıklayacak.
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Bulgaristan'daki seçimlerde beş siyasi parti, parlamentoda sandalye kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, ülkenin 240 üyeli parlamentosunda GERB 96, BSP 79, Birleşik Vatanseverler 27, HÖH 26 ve Volya 12 sandalyeye sahip olacak. DOST Birliği ise parlamento dışında kaldı.
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