DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:34, 27 Mart 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
11:27, 27 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
KÄ±rklareli'de 27 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
KÄ±rklareli'de 27 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rklareli'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 27 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±rklareli Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, DemirkÃ¶y, KofÃ§az ve LÃ¼leburgaz ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Ã¼Ã§ ayrÄ± grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri dÃ¼zenledikleri operasyonda, Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 yabancÄ±yÄ± yakaladÄ±.

YabancÄ± uyruklular, jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.



Ä°lgili Konular Ege gÃ¶Ã§menler
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
KÄ±rklareli'de 27 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
KÄ±rklareli'de 27 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi
PolatlÄ± darbe giriÅŸimi davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta
PolatlÄ± darbe giriÅŸimiâ€‹ davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hafta

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'da 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda 46'sÄ± Ã¶lÃ¼ olmak Ã¼zere 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
KaragÃ¶z ustasÄ± Orhan Kurt vefat etti
KaragÃ¶z ustasÄ± Orhan Kurt vefat etti

KaragÃ¶z sanatÄ±nÄ±n son bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan Orhan Kurt, 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti.
Ankara'da otomobil ile beton mikseri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Ankara'da otomobil ile beton mikseri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Ankara'da beton mikseriyle otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menler oy kullanmaya baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menler oy kullanmaya baÅŸladÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi saat 08.00'den itibaren baÅŸladÄ±
Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§
Galatasaray'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'e ihraÃ§

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma
Ä°sviÃ§re'den ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta soruÅŸturma

Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK Bitlis'te 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha etti
TSK Bitlis'te 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha etti

TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
BahÃ§eli'den Rusya ve ABD'ye tepki
BahÃ§eli'den Rusya ve ABD'ye tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaÅŸam malzemesi bulundu
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaÅŸam malzemesi bulundu

ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan 'Adil Ã–ksÃ¼z' iddialarÄ±na yalanlama
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan 'Adil Ã–ksÃ¼z' iddialarÄ±na yalanlama

Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Soylu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z
Soylu: PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya Men dakka dukka
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Men dakka dukka

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.

Haberler

Ege Denizi'nde 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ege Denizi'nde 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

KuÅŸadasÄ±'nda 19 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
KuÅŸadasÄ±'nda 19 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

MÃ¼lteci botu alabora oldu: 1 Ã¶lÃ¼
MÃ¼lteci botu alabora oldu 1 Ã¶lÃ¼

Kuzey Ege'de yabancÄ± uyruklularÄ± taÅŸÄ±yan bot battÄ±
Kuzey Ege'de yabancÄ± uyruklularÄ± taÅŸÄ±yan bot battÄ±

Motorlu lastik botta 56 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Motorlu lastik botta 56 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkaleâ€™de 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale de 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ege Denizi'nde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men operasyonu
Ege Denizi'nde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men operasyonu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 