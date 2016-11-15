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12:35, 27 Mart 2017 Pazartesi
EÄŸitim
11:30, 27 Mart 2017 Pazartesi

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YGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor
YGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor

Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n merakla beklediÄŸi YGS sonuÃ§larÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda 28 Mart 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 8â€™de aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœniversiteye gitmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan toplam 2 milyon 265 bin 902 Ã¶ÄŸrenci, 12 Martâ€™ta Ã–SYS yani Ã–ÄŸrenci SeÃ§me ve YerleÅŸtirme sistemi kapsamÄ±nda Ã¼niversiteye giriÅŸin ilk adÄ±mÄ± olan YGSâ€™ye girdiler. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar 4 yÄ±llÄ±k lisans bÃ¶lÃ¼mlerine girebilmek iÃ§in LYSâ€™ye girecekler. Peki YGS sonuÃ§larÄ± ne zaman saat kaÃ§ta ilan edilecek?

YGS SAAT KAÃ‡TA AÃ‡IKLANACAK?

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l YGS sonuÃ§larÄ± Ã–SYMâ€™nin belirttiÄŸi tarihte saat 08.00â€™de ilan edilmiÅŸti. Bu sene de yarÄ±n yani 28 Mart 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sonuÃ§larÄ±n yine saat 8â€™de aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

YGS SONUÃ‡LARI NASIL Ã–ÄžRENÄ°LECEK?

Ã–ÄŸrencilerin heyecanla beklediÄŸi YGS sonuÃ§larÄ± Ã–SYMâ€™nin sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sistemi Ã¼zerinden ilan edilecek. Adaylar sonuc.osym.gov.trÂ  adresinden eriÅŸebilecekleri platforma giriÅŸ yaparak YGS sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecekler ki sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n akabinde LYS baÅŸvuru sÃ¼reci baÅŸlayacak.



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