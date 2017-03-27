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Bab'da DEAŞ'ın açtığı yaralar sarılıyor
Bab'da DEAŞ'ın açtığı yaralar sarılıyor

TSK destekleriyle Özgür Suriye Ordusunca DEAŞ’tan temizlenen Bab'da, DEAŞ'ın verdiği zararlar silinmeye başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) destekleriyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) DEAŞ’tan kurtarılan Halep’in Bab ilçesinde yaralar hızla sarılıyor.

DEAŞ'lıların büyük ölçüde zarar verdiği Bab'a hızla dönmeye başlayan vatandaşların inşaat çalışmalarına hız vermesiyle ilçe, büyük bir şantiye alanına dönüştü. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde DEAŞ üyelerinden temizlenen Bab, DEAŞ’ın verdiği zararla birlikte üst yapının büyük oranda yıkıldığı bir yerleşim yeri haline geldi.

ÖSO birliklerince özgürleştirildikten sonra yoğun göç almaya başlayan Bab’a dönüş yapan halk, bölgenin önemli ticaret merkezlerinden olduğu belirtilen ilçeyi yeniden eski haline getirmek için kolları sıvadı.

DEAŞ'ın kontrolündeyken nüfusu yaklaşık 15-20 bine kadar gerileyen ilçe, özgürleştirilmesinin ardından çevre il ve ilçelerden yeniden göç almaya başladı. Şu anda yaklaşık 80 bin kişinin hayatını sürdürdüğü Bab'ta aileler, OSÖ'nun desteğiyle yıkılan evlerinin onarımını yapıyor, tahrip edilen elektrik ve su altyapısını onarıyor.

Sokaklarında gün boyu harç karılan, sıva ve boya yapılan Bab'ın çocukları ise molozların arasında oynayarak vakit geçiriyor.

DEAŞ'IN ZULMÜNE RAĞMEN EVLERİNİ TERK ETMEDİLER

İlçede inşaat çalışmalarını yürüten yüzlerce kişiden biri olan Ahmed Buşi, DEAŞ kontrolündeyken zarar gören evinin inşaatını büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

DEAŞ'ın zulmüne rağmen evlerini terk etmediklerini Bab'taki yaşantılarına devam ettiklerini ifade eden Buşi, evlerindeki çoğu eşyaya DEAŞ'lılrın el koyduğunu çatışmalar ve hava bombardımanı sırasında evinde hasarın oluştuğunu anlattı.

"ÖSO OLMASA SIKINTILI GÜNLER DEVAM EDERDİ"

Hasarı gidermeye çalıştıklarını belirten Buşi, "Tek tesellim canıma ve yakınlarıma bir şey olmadı. Mal nasıl olsa yerine gelir. Ölmedik ama ölüler gibiydik, evden dışarı bile çıkamıyorduk." diye konuştu.

ÖSO birliklerinin günler süren çabasının ardından huzura kavuşan ilçede yeniden eski günlerine dönmek için çaba harcadıklarını aktaran Buşi, "İnşaat malzemeleri aldık ve komşularımızla beraber evimizin onarımına başladık. Allah’ın izniyle evimizi kısa zamanda yenileyeceğiz. İnşaat bitene kadar evi sağlam olan komşularımızda kalıyoruz. Bu toprakların evladı olan ÖSO olmasa bizim sıkıntılı günlerimiz devam ederdi. İnşallah bu günler de geçecek. Kısa zamanda evlerimizi yapacağız ve Bab yeniden eski günlerine kavuşacak." diye konuştu.

DEAŞ mensuplarında canlı kalkan olarak kullanılan 2 yakınını kaybeden Şerif Konli de birkaç güne kadar evinin inşaatını bitirmek istediğini dile getirdi.

DEAŞ’ın bölge halkına zulmettiğini, canına ve malına göz diktiğini anlatan Konli, "Evlerimizi yapacağız. İnşallah Bab, eski günlerinden daha iyi olacak. Eskisinden daha huzurlu, özgür bir yaşam süreceğiz." diye konuştu.

 



İlgili Konular DEAŞ ÖSO TSK
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