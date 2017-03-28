Güncelleme: 10:19, 28 Mart 2017 Salı

Türkiye neden bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyor?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa Komisyonu Üyesi ve Bursa milletvekili Zekeriya Birkan. hem bir hukukçu hem de Anayasa Komisyonu Üyesi sıfatıyla 24 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfı Cuma Meclisi’nde Türkiye'nin neden bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğuna dair düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. Birlik Vakfı'ndan Ahmet Serin etkinlik sonrası yaptığı kısa analizde bugünlerin en çok konuşulan konusu üzerine izlenimlerini aktardı.

Normal ülkelerde ve ülkelerin normal işleyişlerinde, kanunların toplum arasındaki sosyal anlaşmaların yazıya dönüştürülmesi demek olduğu bilinir. Yani zaten toplum bir konuda mutabakata varmıştır ve bu mutabakat geniş kitleler tarafından uygulanmaktadır. Devlet de toplum arasında var olan bu mutabakatın sınırlarını belirleyip yaptırımlarıyla birlikte yazıya aktaran organizasyondur. Yani milletin kararı esastır, devlet ise o mutabakatı kurallarıyla birlikte yazıya aktarandır. Bu uygulama eskiden beri böyledir ve doğrusu da budur.

YASALAR TOPLUMSAL MUTABAKATLARDIR

Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda, bunun böyle olmadığını görüyoruz. Devlet, uzunca bir süre bırakın toplumun mutabakatını kanunlaştırmayı, tam tersini hem de hoyratça yapmıştır: 28 Şubat başörtüsü zulmü, yok edilmeye çalışılan milli sermaye, kapatılan veya yabancılara yok pahasına satılan yerel şirketler…

Şimdi devlet, atacağı adımları ve yapacağı köklü değişiklikleri millete soruyor. Millet de, kendi geleceğini biçimlendirecek kararları bizzat kendisi alıyor. Yani millet kendini yönetiyor; olması gerektiği gibi.

TÜRKİYE NEDEN ANAYASASINI DEĞİŞTİRMEK İSTER

“Türkiye neden bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyor, sorusu önemli ve çok anlamlı bir sorudur. Herkesin bildiği gibi, anayasalar, kanunlardan daha farklı ve daha önemlidir. Hem anayasa hem de kanunlar toplumsal ihtiyaçlardan doğar. Şu günlerde Türkiye bir referanduma gidiyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili bu referandum sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın gündeminde ve herkes bir şekilde buna müdahil olmak istiyor. Buna benzer bir seçim veya bir referandum bir başka ülkede olsa bu kadar gündem olur muydu, düşünmek gerek.” sözleriyle referandumla oylanacak olan anayasa değişikliği konusundaki sohbetine başladı Anayasa Komisyonu Üyesi ve Bursa milletvekili Zekeriya Birkan. Hem bir hukukçu hem de Anayasa Komisyonu Üyesi sıfatıyla Zekeriya Birkan, konuya hâkim bir isimdi. 24 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfı Cuma Meclisi’ndeki sohbetine üstteki sözleriyle başlayan Zekeriya Birkan, bir başka tuhaflığa daha dikkat çekerek şöyle sürdürdü sözlerini:“Dünya yakın zamanda iki dünya savaşı birden yaşadı. Bu savaşları yaşayan devletlere baktığımızda, hemen hemen hepsinin savaşlardan kısa bir süre sonra toparlanıp zenginleştiğini görürüz: Yanıp yıkılan Almanya, Rusya, Japonya… Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu devletler arasında biri var ki 2. Dünya Savaşına girmemesine rağmen bir türlü büyüyememiş, gelişememiştir. Sözün doğrusu, gelişip büyümesine izin verilmemiştir, olmalı aslında. Çünkü doğrusu bu. O ülke, Türkiye, bizim ülkemiz. Üstelik de Türkiye ne zaman büyümek istese hep bir engelle karşılaşmış, büyümenin bedelini daha büyük bir acıyla ödeyerek tekrar geriye itilmiştir.”

YAKIN TARİHİN TECRÜBELERİNİN BİZE ANLATTIĞI

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı kalkınma hamlelerinin ve toplumsal mutabakatların bir şekilde engellenip bu mutabakatların harici etkilerle bozulduğuna dikkat çeken Zekeriya Birkan, ülkenin kalkınma dönemlerinin istikrar dönemleri olduğuna dikkat çektiği “Türkiye’nin atılım yapıp büyüdüğü yıllar, istikrarlı hükümetlerin olduğu dönemlerdir. Bunun dışında Türkiye hep kaoslar ve sorunlarla uğraşmış, büyümek şöyle dursun, yoksullaşmıştır. Şimdi şu soruyu sormalı: Türkiye’de neden istikrar olmuyor da durmadan çalkantılar çıkıyor? Bu sorunun cevabını aradığımızda, karşımıza istikrara izin vermeyen bir yapı gerçeği çıkıyor. Bu yapının inşacısının da, anayasa ve anayasanın koruma zırhına bürünmüş olan vesayet kurumları olduğunu görüyoruz. Darbeler döneminde hazırlanmış olan ve darbeci zihniyetlerce tahkim edilmiş bu anayasa, Türkiye’nin geri kalmasının en önemli sebeplerinden biri aynı zamanda.” sözleri, ülkenin yaşadığı temel soruna dikkat çekiyordu.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ENGELLERE ÇARPIYOR

Türkiye’nin önemli yapısal değişikliğe niyetlendiği her zaman nedensiz ve bir anda gerçekleşen toplumsal olayların ortaya çıktığına dikkat çeken Zekeriya Birkan, referandum öncesinde yaşanan ve daha da yaşanması muhtemel olayların aslında ülkenin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerce çıkarıldığını “Türkiye ne zaman yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek istese toplumsal bir kalkışma başlatanlar var. Masum birkaç ağacı koruma bahanesiyle başlatılan ve ülkenin istikrarını hedef alan Gezi’yi organize edenlerin taleplerinde çevreyle ilgili şeyler yoktu. Onlar, İstanbul’a yapılacak yeni hava limanının yapılmamasını, Türkiye’nin enerji bağımlılığını bitirecek olan nükleer yatırımın durdurulmasını vb. istiyorlardı. Kısacası, Türkiye’yi güçlü bir şekilde ayağa kaldıracak hangi yatırım varsa onların durmasını istiyorlardı. Gezi kalkışması sonrasında devam edip 15 Temmuz askeri kalkışmasıyla zirveye ulaşan eylemlerin hepsi Türkiye’nin istikrarını bozup kalkınmasına darbe vurmayı amaçlıyordu.” sözleriyle ve yakın tarihimizden çarpıcı karelerle anlattı.

BU YÜRÜYÜŞ DURMAZ

Zekeriya Birkan, Türkiye’nin yürüyüşünün durdurulamayacağına dair inancını ifade ettiği “Millet olarak biz şu anda kendi isteğimizle kendi toplumsal sözleşmemizi gerçekleştireceğiz. Biz bu sözleşmenin toplumun yararına olduğunu, milletin ayağına vurulan pranganın bu sözleşmeyle kaldırılacağını düşünüyor ve bu milletin iyiliği için çalışıyoruz. En doğru kararı verecek olan millettir .” cümleleriyle sohbetini bitirdi.

Ahmet Serin