12:21, 27 Mart 2017 Pazartesi

Meksika'da Katolik Kilisesinden "duvar" açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Roma Katolik Kilisesi Meksiko Başpiskoposu Norberto Rivera Carrera, Meksikalı şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı sınır duvarının inşasına yardım etmeleri halinde vatana ihanet etmiş olacaklarını söyledi.

Meksika'da bazı yerli şirketlerin Trump'ın inşa etmeyi planladığı sınır duvarının yapımında yüklenici ve tedarikçi rol üstlenme niyetlerine dair etik tartışmaya Katolik Kilisesi de dahil oldu.

Başpiskopos Carrera, pazar günü kilise gazetesinde "Ana Vatana İhanet" başlığıyla yayımladığı yazıda, ABD'nin inşa etmeyi düşündüğü, Meksika hükümetinin karşı çıktığı duvarın yapımına yerli katkı sağlamayı "vatana ihanet" olarak değerlendirdi.

Carrera, bu niyetlerini belli eden yerli şirketlerin halihazırda ihanet içinde olduklarını belirterek, "Herhangi bir şirketin fanatik Trump'ın duvar yapımına yardım etmesi zaten ahlak dışıdır fakat bunun da ötesinde, bunu yapan şirketin sahipleri ve hissedarları da vatana ihanet etmiş sayılır." ifadelerini kullandı.

Duvar inşaatına çimento, boya, ışıklandırma ve diğer malzemeleri tedarik etmek isteyen şirketlerin bulunduğunu aktaran Carrera, "Meksika hükümetinin ekonomik otoritelerinin bu şirketlere karşı önlem almakta bu kadar çekingen davranması şaşırtıcı." yorumunda bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, geçen hafta yaptığı açıklamada, duvar inşaatına destek vermeyi düşünen Meksikalı şirketlerin vicdan muhasebesi yapması gerektiğini söylemişti. Videgaray, "Bizler ekonomik bir fırsattan değil aksine son derece düşmanca bir eylemden bahsediyoruz." demişti.