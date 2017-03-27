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12:35, 27 Mart 2017 Pazartesi
Bilim Teknoloji
12:31, 27 Mart 2017 Pazartesi

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DNA onarÄ±mÄ±nÄ±n kritik bileÅŸeni bulundu
DNA onarÄ±mÄ±nÄ±n kritik bileÅŸeni bulundu

Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, yaÅŸlanmayla hÃ¼crede DNA onarÄ±mÄ±nÄ± engelleyen, dolayÄ±sÄ±yla hÃ¼crenin kendini yenilemesine ve kanserle mÃ¼cadelesine ket vuran bozulmayÄ± Ã¶nleyebilecek kritik bir molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± keÅŸfetti.

ABD'nin Harvard Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yaÅŸlanmayla hÃ¼crede "NAD" adÄ± verilen dÃ¼zenleyici molekÃ¼lÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun DNA tamirini saÄŸlayan iki kilit proteinin etkinliÄŸini engellediÄŸini tespit etti.

Bilim adamlarÄ±, NAD'Ä±n, hÃ¼cre yenilenmesini saÄŸlayan SIRT1 proteinini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca hÃ¼cre onarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan PARP1 proteininin iÅŸlevini engelleyen DBC1 proteini bastÄ±rarak hÃ¼crenin yeniden yapÄ±lanmasÄ±nda kritik rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi.

Ã–te yandan araÅŸtÄ±rma ekibi, klinik aÅŸamada fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± deneylerde, Ã¼rettikleri nicotinamide mononucleotide (NMN) adlÄ± bileÅŸke sayesinde NAD Ã¼retimini artÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Bunun farelerde yaÅŸlanma etkisiyle veya kemoterapi sonucu maruz kalÄ±nan radyasyonun yarattÄ±ÄŸÄ± DNA hasarÄ±nÄ± onardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bilim adamlarÄ±, bulgularÄ±n ancak insanlar ve hayvanlar Ã¼zerinde yapÄ±lacak daha ileri testlerle doÄŸrulanabileceÄŸini vurgularken, NMN'nin altÄ± ay iÃ§inde insanlar Ã¼zerinde test edilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± bildirildi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Science" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

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Ä°lgili Konular DNA
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