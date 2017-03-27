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12:42, 27 Mart 2017 Pazartesi

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Ä°stanbul'da tarihi eser operasyonu
Ä°stanbul'da tarihi eser operasyonu

ZekeriyakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kaÃ§ak kazÄ±da bulduklarÄ± Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen biri yabancÄ± uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ZekeriyakÃ¶y'de kaÃ§ak kazÄ± yaparak, topraktan tarihi eser Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸileri takibe aldÄ±.

Jandarma ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin iÃ§inde bulunduÄŸu aracÄ± ZekeriyakÃ¶y Uskumru Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan M.D. M.Ã–. ve Suriye uyruklu S.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonda, aracÄ±n gizli bÃ¶lmelerine saklanmÄ±ÅŸ 1 taÅŸlÄ± altÄ±n yÃ¼zÃ¼k, 1 Ã§ift altÄ±n kÃ¼pe, 69 gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, 34 altÄ±n sikke, 14 altÄ±n kÃ¼pe, 2 altÄ±n obje bulundu. Ele geÃ§irilen 121 parÃ§a tarihi eserin Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶neme ait olduÄŸu ve ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan satÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi bildirildi.

Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.

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