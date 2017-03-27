Ä°stanbul'da tarihi eser operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ZekeriyakÃ¶y'de kaÃ§ak kazÄ± yaparak, topraktan tarihi eser Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸileri takibe aldÄ±.
Jandarma ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin iÃ§inde bulunduÄŸu aracÄ± ZekeriyakÃ¶y Uskumru Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan M.D. M.Ã–. ve Suriye uyruklu S.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Operasyonda, aracÄ±n gizli bÃ¶lmelerine saklanmÄ±ÅŸ 1 taÅŸlÄ± altÄ±n yÃ¼zÃ¼k, 1 Ã§ift altÄ±n kÃ¼pe, 69 gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, 34 altÄ±n sikke, 14 altÄ±n kÃ¼pe, 2 altÄ±n obje bulundu. Ele geÃ§irilen 121 parÃ§a tarihi eserin Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶neme ait olduÄŸu ve ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan satÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi bildirildi.
Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Â
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Ãœnal TanÄ±k, OÄŸuz Usluer, Atilla TaÅŸ, Ufuk ÅžanlÄ±, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± gemiler, TekirdaÄŸ ile ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerine demirledi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
ZekeriyakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kaÃ§ak kazÄ±da bulduklarÄ± Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen biri yabancÄ± uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'da 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±
Son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda 46'sÄ± Ã¶lÃ¼ olmak Ã¼zere 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
KaragÃ¶z sanatÄ±nÄ±n son bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan Orhan Kurt, 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti.
Ankara'da beton mikseriyle otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi saat 08.00'den itibaren baÅŸladÄ±
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi