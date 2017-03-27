12:34, 27 Mart 2017 Pazartesi

60 yÄ±llÄ±k "serencam"

Sinan Ã–zdemir | BrÃ¼ksel

Avrupa BirliÄŸi liderleri hafta sonu Roma'da bir araya gelerek Avrupa BirliÄŸi'ni mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan Roma SÃ¶zleÅŸmesi'nin 60. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±lar. Ã‡ekilen aile fotoÄŸrafÄ± tek vÃ¼cut gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sunsa da hazÄ±r bulunanlarÄ±n hiÃ§ biri Birlik'in geleceÄŸine dair ciddi bir fikre sahip deÄŸil. SonuÃ§ bildirgesi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iradenin eseri olmaktan Ã§ok Ã§ekingen kalemlerin eseri olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Gelecek on yÄ±lÄ±n vizyonu olarak takdim edilse de bildik vurgularÄ± tekrar ediyor. Bunlar: Â«Â gÃ¼venli ve iyi korunan bir Avrupa, refah durumu yÃ¼ksek, kalÄ±cÄ± bir Avrupa, sosyal bir Avrupa ve son olarak da gÃ¼venlik ve savunma alanlarÄ±nda ortak hareket eden gÃ¼Ã§lÃ¼ bir AvrupaÂ Â». Son on yÄ±lÄ±n bilanÃ§osu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda romantizmin izlerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir. Binlerce lobinin kÄ±skacÄ±ndaki BrÃ¼ksel'in , bu saatten sonra, "milleti" merkeze taÅŸÄ±masÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Son on yÄ±lda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dalgalanmalar SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ± varlÄ±k fikrine ikame etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼topyanÄ±n miladÄ±nÄ± doldurduÄŸunu gÃ¶steriyor. Ikinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan dÃ¶rt yÄ±l sonra imzalanan NATO SÃ¶zleÅŸmesi'yle savunma politikalarÄ±nÄ± Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne bÄ±rakan BatÄ± Avrupa devletleri Schuman planÄ±nÄ± kabul ederek bir yanda Sovyetler BirliÄŸi'nin kuÅŸatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmak diÄŸer yanda DoÄŸu Avrupa devletlerini etkisi altÄ±na almak iÃ§in vitrin gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼. SÄ±rasÄ±yla KÃ¶mÃ¼r Ã‡elik BirliÄŸi , Â Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu ve Avrupa Birligi oluÅŸtu. Bu serencamÄ±n sonunda tek Avrupa hayalinden Ã§ok parÃ§alÄ±, farklÄ± hÄ±zlarda ilerleyen, Avrupa'ya gelindi.

Otuz yÄ±l boyunca denge siyesetiyle yÃ¼rÃ¼yen iÅŸler 1987'den sonra Almanya'nÄ±n ekonomik bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± empoze etmesiyle yeni bir dÃ¶nemece girdi. Pazar birlÄŸinden tek para birimine giden sÃ¼reÃ§ Almanya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu (Maastricht SÃ¶zleÅŸmesi). Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra entegrasyonu artÄ±racak yeni adÄ±mlar atamamasÄ± ve geniÅŸlemelerle yetinmesi sistemi tamamen kilitledi. Amerika BirleÅŸk Devletleri ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme sahalarÄ±nda gerileme sinyalleri verdiÄŸi bir gerÃ§ek. Ancak , hakkÄ±nÄ± vermek gerek , Roma SÃ¶zleÅŸmesi'yle getirilen ortak tarÄ±m politikasÄ± bu sÃ¼reÃ§ten baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±. Avrupa Ã¼retim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±ken, kÃ¼resel rekabet karÅŸÄ±sÄ±nda, Ã§iftÃ§isini ve tarÄ±mÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. KimliksizliÄŸini uzun zaman kimlik kabul eden AB ÅŸimdi giderek yÃ¼kselen tepkiler ve krizler karÅŸÄ±sÄ±nda Almanya ve Fransa'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kimlik arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

HatÄ±rlamak gerekirse, Avrupa BirliÄŸi'ni vuran 2008 finans krizi tarihin ilk ciddi krizi idi. PÄ°Ä°GS Ã¼lkeleri (Portekiz, Ä°spanya, Ä°rlanda, Yunanistan ve Ä°talya) olarak isimlendirilen Ã¼lklerde baÅŸgÃ¶steren krizi kemer sÄ±kma politikalarÄ±yla "kontrol altÄ±na" almayaÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir yanda avro'yu kurtarmak iÃ§in seferber edilen milyarlar diÄŸer yanda "mali disiplin" hedefiyle aÃ§lÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸua terk edilen milyonlar. Birlik adÄ±na krizi yÃ¶netenlerin baÅŸarÄ±yla yÃ¶nettikleri Â sÃ¶ylenemez. Almanya'nÄ±n kendi geleceÄŸini diÄŸer ortaklarÄ±n Ã¼stÃ¼nde deÄŸerlendirmesi o gÃ¼ne kadar gÃ¼ndeme getirilmeyen yeni bir soruyu da gÃ¼ndeme getirdi. Avrupa BirliÄŸi'nin kaÃ§ coÄŸrafi bÃ¶lgeden oluÅŸtuÄŸu sorusu bÃ¶ylece tartÄ±ÅŸmya aÃ§Ä±ldÄ±. Sosyal ve ekonomik kriterler seferber edilerek iyiler (zengin ve baÅŸarÄ±lÄ±) ve kÃ¶tÃ¼ler (fakir ve tembel) olmak Ã¼zere iki grup oluÅŸturuldu.

BaÅŸarÄ±lÄ± bulunanlar onore edilirken tembel kabul edilenler, Yunanistan Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi, cezalandÄ±rÄ±ldÄ±lar. Ã–yleki dÃ¼ne kadar Avrupa'nÄ±n coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Anadolu yakasÄ±nda sonlandÄ±ranlar, dÃ¼ÅŸÃ¼nce tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan herÅŸeylerini borÃ§lu olduklarÄ± Yunanistan'da bittiÄŸini sÃ¶yleyerek aÅŸaÄŸÄ±lama yoluna gittiler. Demokrasi'nin "beÅŸiÄŸi" olarak tadim edilen Yunanistan'Ä±n referandum talebi bile kÃ¼Ã§Ã¼msendi. Sorunlu olduÄŸunu bildikleri halde Yunanistan'Ä± avro bÃ¶lgesine dahil edenler Ã¼ste Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸarÄ±rken Yunanistan bir anda Â«Â lanetlilerÂ Â» kategorisine dahil edildi. BÃ¶ylece Almanya 1987'den itibaren kontollÃ¼ olarak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kuÅŸatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yunanistan'Ä± koloniye Ã§evirerek 21. yÃ¼zyÄ±lda Avrupa BirliÄŸi'ne ilk kolonisini kazandÄ±rmÄ±ÅŸ oldu. Bu yaÅŸananlar Ã§ok vitesli Avrupa fikrinin de Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±.

Ne var ki, hesapta olmayan bir geliÅŸme bÃ¼tÃ¼n hesaplarÄ± alt Ã¼st etti. Finans krizi aynÄ± zamanda Avrupa'da ezilen ve egemenlikleri ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen kitleleri Avrupa karÅŸÄ±tÄ± partilere yÃ¶neltti. Son yÄ±llarda Avrupa'da yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n seÃ§imlerde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n veya solun ne kadar gÃ¼Ã§lenerek sandÄ±ktan Ã§Ä±kacaÄŸÄ± merak edilen baÅŸlÄ±ca konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Hollanda ve Avusturya'da gerÃ§ekleÅŸen son seÃ§imlerde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ iktidara gelmemiÅŸ olsa da oylarÄ± gerilemiyor bilakis artÄ±yor. Finans krizi kadar gerilimi artÄ±ran bir diÄŸer konuda mÃ¼lteci krizi oldu. Finans krizinin Akdenizli Ã¼yeleri Ã¶ne Ã§Ä±karmasÄ± gibi mÃ¼lteci krizi de DoÄŸu Avrupa devletlerini birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±. DoÄŸu Avrupa devletlerinin isyanÄ± Balkanlar'da yeni demir perdelerin yÃ¼kselmesine sebep oldu. MÃ¼lteci krizi serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ±nÄ±n kabulÃ¼nden beri sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda ciddi Â herhangi bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. DoÄŸu Akdeniz'de TÃ¼rkiye ile varÄ±lan anlaÅŸma ile kontrol altÄ±na alÄ±nan hareketliliÄŸe raÄŸmen Avrupa BirliÄŸi Orta Akdeniz'de kontrolÃ¼ saÄŸlamakta zorlanÄ±yor. BugÃ¼ne kadar mÃ¼lteci sorununu hep Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeler Ã¼zerinden aÅŸan Birlik kabul ettiÄŸi ortak kararlarÄ± dahi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymakta zorlanÄ±yor.

Bu minvalde, Avro ve mÃ¼lteci meselesi sistemin fay hatlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ngiltere'nin Birlikâ€™ten ayrÄ±lma kararÄ± da baÅŸka bir ilki yaÅŸatacak. Ä°lk defa bir Ã¼ye Ã§Ä±kmaya ; BrÃ¼ksel ve Londra mÃ¼zakerelere hazÄ±rlanÄ±yor. Bununla birlikte Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nmasÄ± transatlantik iliÅŸkileri de etkiliyor. Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin Avrupa'yÄ± Ã¶zellikle savunma konularÄ±nda daha fazla sorumluluk almaya itmesi ortak savunma fikrini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±. Ancak birkaÃ§ Ã¼lkeyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±labileceÄŸi sÃ¶ylense de gerÃ§ekleÅŸmesi bir hayli zor gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Rus tehdidine karÅŸÄ± DoÄŸu Avrupa devletleri, ABâ€™den ziyade, Amerikaâ€™nÄ±n yanÄ±nda durmayÄ± tercih ediyorlar. Buna paralel olarak terÃ¶re karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelede de bir arpa boyu yol alamadÄ±klarÄ± gÃ¶zlemleniyor. Ä°ngiltere'nin Birlik'ten ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n Ã¼zerinden dokuz ay geÃ§mesine raÄŸmen iÅŸlerin rayÄ±na girmemesi sorunu baÅŸka yerde aramayÄ± gerektiriyor. Ä°ngiltere'nin Amerika'nÄ±n Truva atÄ± olduÄŸu ve iÅŸleri sabote ettiÄŸi savÄ± bu sÃ¼reÃ§te anlamÄ±nÄ± yitiriyor.

Avrupa'nÄ±n SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±nda ÅŸekillenen yeni dÃ¼nyada yerini bulduÄŸu sÃ¶ylenemez. Bir yanda yapÄ±sal sorunlarla boÄŸuÅŸurken diÄŸer yanda bozulan bÃ¼yÃ¼ye, Ã¼topyaya yeni bir ruh kazandÄ±ramamasÄ± motivasyon kaybÄ±na sebep oluyor. BarÄ±ÅŸ fikrini uzun yÄ±llar savunduktan sonra yakÄ±n coÄŸrafyasÄ±nda beliren krizlere ilgisiz kalmasÄ± (Balkan savaÅŸlarÄ±, Ukrayna, Suriye, Filistinâ€¦), Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retememesi tutarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Son kertede , Avrupa BirliÄŸi , 9. Senfoni'nin (AB marÅŸÄ±) kalbinde yer alan ve Schiller'e ait ÅŸiirin ilk sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ne raÄŸmen neÅŸ'enin yasaklandÄ±ÄŸÄ± ; kardeÅŸlik baÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir zamandan geÃ§iyor. Avrupa BirliÄŸi'nin hafta sonu Roma'da kabul ettiÄŸi sonuÃ§ bildirgesinde yer alan "Avrupa bizim ortak geleceÄŸimiz" ifadesinin aksine Kant'Ä±n tasavvur ettiÄŸi Avrupa'dan Ã§ok Hobbes'cu bir Avrupa olma yolunda hÄ±zla ilerliyor !Â

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