ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼phelilere soruÅŸturma

Ä°sviÃ§re'de, PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶sterenÂ pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 25 Mart'ta Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkenti Bern'de, PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SÃ¶z konusu pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'', ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§larÄ±ndan iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±lÄ± talimatta, baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, suÃ§a konu olayla ilgili olarak pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin kimlik ve kiÅŸisel bilgilerinin tespit edilerek baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶nderilmesi istendi.
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Ãœnal TanÄ±k, OÄŸuz Usluer, Atilla TaÅŸ, Ufuk ÅžanlÄ±, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± gemiler, TekirdaÄŸ ile ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerine demirledi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
ZekeriyakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kaÃ§ak kazÄ±da bulduklarÄ± Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen biri yabancÄ± uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'da 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±
Son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda 46'sÄ± Ã¶lÃ¼ olmak Ã¼zere 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
KaragÃ¶z sanatÄ±nÄ±n son bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan Orhan Kurt, 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti.
Ankara'da beton mikseriyle otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi saat 08.00'den itibaren baÅŸladÄ±
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi