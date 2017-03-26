GÃ¼ncelleme: 13:12, 27 Mart 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼phelilere soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'de, PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶sterenÂ pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 25 Mart'ta Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkenti Bern'de, PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'', ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§larÄ±ndan iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±lÄ± talimatta, baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, suÃ§a konu olayla ilgili olarak pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin kimlik ve kiÅŸisel bilgilerinin tespit edilerek baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶nderilmesi istendi.