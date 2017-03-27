13:16, 27 Mart 2017 Pazartesi

Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±ma lodos engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmara Denizi'nde hÄ±zÄ± zaman zaman 40 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± gemiler yollarÄ±na devam edemiyor.

DÃ¼nden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren ve hÄ±zÄ± zaman zaman 40 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 30 ÅŸilep ve tanker, TekirdaÄŸ ile ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerinde demirledi.

Gemilerin, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesinin ardÄ±ndan rotalarÄ±na gÃ¶re hareket edeceÄŸi belirtildi.

Bu arada, fÄ±rtÄ±na balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dÃ¼n ava Ã§Ä±kamayan tekneler, bugÃ¼n de SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y, MÃ¼refte ve HoÅŸkÃ¶y balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ±nda demirledi.

Meteoroloji yetkilileri, ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, vatandaÅŸlarÄ± meydana gelecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyardÄ±.

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