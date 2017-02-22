FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ, OÄŸuz Usluer, BÃ¼lent Ceyhan, Ãœnal TanÄ±k, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Ufuk ÅžanlÄ± ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal ile "fuatavni'' hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa'nÄ±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu 29 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, aralarÄ±nda Ãœnal TanÄ±k, Ufuk ÅžanlÄ±, Atilla TaÅŸ, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu tutuklu 25 sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Tutuksuz 2 sanÄ±ÄŸÄ±n da hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya, firari sanÄ±klar Said Sefa ve BÃ¼lent Ceyhan ise gelmedi.
CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin TanrÄ±kulu, Selina DoÄŸan ve Åžafak Pavey ile bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, izleyici olarak duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada yoklama ve kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°brahim LorasdaÄŸÄ± yargÄ±lamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ve sesli olarak kaydedileceÄŸini belirten Mahkeme BaÅŸkanÄ± LorasdaÄŸÄ±, sanÄ±klar hakkÄ±nda iddianamede yer alan suÃ§lamalarÄ± ve sevk maddelerini sÄ±ralayarak, varsa usule iliÅŸkin taleplerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± daha sonra savunmalara geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.
Bunun Ã¼zerine sÃ¶z alan sanÄ±k Cuma Ulus'un avukatÄ± Ã–mer Kavilli, iddianamenin mÃ¼vekkiline tebliÄŸ edildiÄŸini ancak bazÄ± evraklarÄ±n ise tarafÄ±na gÃ¶nderilmediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu belgelerin gÃ¶nderilmesini ve yargÄ±lamanÄ±n daha sonra baÅŸlamasÄ±nÄ± talep etti.
SanÄ±k Atilla TaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Ali Deniz Ceylan da mÃ¼vekkili dahil 6 sanÄ±k hakkÄ±nda ÅŸu andaki Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°brahim LorasdaÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma sÃ¼recinde kararlarÄ±n verildiÄŸini belirterek, bu nedenle hakimin davadan Ã§ekilmesini aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu taleplerin Ã¼zerine duruÅŸmaya kÄ±sa bir ara veren mahkeme heyeti, tÃ¼m taleplerin reddine karar verdi.
Taleplere iliÅŸkin verilen kararÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma, tutuklu sanÄ±k Ahmet MemiÅŸ'in savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam ediyor.
Ä°DDÄ°ANAMEDEN
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Murat Ã‡aÄŸlak tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sosyal medyadaki propaganda aracÄ± olan ''fuatavni'' adlÄ± hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen ve firari olduÄŸu gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan sanÄ±k Said Sefa hakkÄ±nda ''Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek'' suÃ§undan da 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
Ä°ddianamede, sanÄ±klar kapatÄ±lan Meydan gazetesinin yazarÄ± Atilla TaÅŸ, yine kapatÄ±lan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ãœnal TanÄ±k ile gazeteciler Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, Ahmet MemiÅŸ, Ali AkkuÅŸ, Bayram Kaya, BÃ¼lent Ceyhan, BÃ¼nyamin KÃ¶seli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut AydÄ±n, Emre Soncan, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Habib GÃ¼ler, Halil Ä°brahim Balta, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal, HÃ¼seyin AydÄ±n, Muhammed Sait KuloÄŸlu, Muhterem TanÄ±k, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Ã‡Ã¶lgeÃ§en, OÄŸuz Usluer, Seyid KÄ±lÄ±Ã§, Ufuk ÅžanlÄ±, Yakup Ã‡etin ve Yetkin YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda da ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.
SORUÅžTURMALAR DEVAM EDÄ°YOR
Ã–te yandan, bu aÃ§Ä±lan davanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–/PDY'nin medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar ise sÃ¼rÃ¼yor.
SÃ¶z konusu bu soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, ''fuatavni'' hesabÄ±nÄ± Said Sefa'dan sonra kullanan ÅŸÃ¼pheli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– mensubu olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda ikinci bir iddianamenin yazÄ±mÄ±na geÃ§ileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Ãœnal TanÄ±k, OÄŸuz Usluer, Atilla TaÅŸ, Ufuk ÅžanlÄ±, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± gemiler, TekirdaÄŸ ile ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerine demirledi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
ZekeriyakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kaÃ§ak kazÄ±da bulduklarÄ± Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen biri yabancÄ± uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'da 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±
Son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda 46'sÄ± Ã¶lÃ¼ olmak Ã¼zere 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
KaragÃ¶z sanatÄ±nÄ±n son bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan Orhan Kurt, 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti.
Ankara'da beton mikseriyle otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi saat 08.00'den itibaren baÅŸladÄ±
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in kulÃ¼p Ã¼yeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Bern-Mitteland bÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren skandal pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca Bitlis kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yeri imha edildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Rusya ve ABD'ye, "Bizim, zalimlerin karÅŸÄ±sÄ±nda saf saf dizilip etten duvar Ã¶rmemiz ÅŸarttÄ±r. ArtÄ±k bekamÄ±z risk altÄ±ndadÄ±r. GÃ¼venliÄŸimiz yoÄŸunlaÅŸan tehditlerin doÄŸrudan hedefindedir." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi