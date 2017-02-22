13:31, 27 Mart 2017 Pazartesi

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ, OÄŸuz Usluer, BÃ¼lent Ceyhan, Ãœnal TanÄ±k, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Ufuk ÅžanlÄ± ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal ile "fuatavni'' hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa'nÄ±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu 29 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, aralarÄ±nda Ãœnal TanÄ±k, Ufuk ÅžanlÄ±, Atilla TaÅŸ, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu tutuklu 25 sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Tutuksuz 2 sanÄ±ÄŸÄ±n da hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya, firari sanÄ±klar Said Sefa ve BÃ¼lent Ceyhan ise gelmedi.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin TanrÄ±kulu, Selina DoÄŸan ve Åžafak Pavey ile bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, izleyici olarak duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada yoklama ve kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°brahim LorasdaÄŸÄ± yargÄ±lamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ve sesli olarak kaydedileceÄŸini belirten Mahkeme BaÅŸkanÄ± LorasdaÄŸÄ±, sanÄ±klar hakkÄ±nda iddianamede yer alan suÃ§lamalarÄ± ve sevk maddelerini sÄ±ralayarak, varsa usule iliÅŸkin taleplerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± daha sonra savunmalara geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.

Bunun Ã¼zerine sÃ¶z alan sanÄ±k Cuma Ulus'un avukatÄ± Ã–mer Kavilli, iddianamenin mÃ¼vekkiline tebliÄŸ edildiÄŸini ancak bazÄ± evraklarÄ±n ise tarafÄ±na gÃ¶nderilmediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu belgelerin gÃ¶nderilmesini ve yargÄ±lamanÄ±n daha sonra baÅŸlamasÄ±nÄ± talep etti.

SanÄ±k Atilla TaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Ali Deniz Ceylan da mÃ¼vekkili dahil 6 sanÄ±k hakkÄ±nda ÅŸu andaki Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°brahim LorasdaÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma sÃ¼recinde kararlarÄ±n verildiÄŸini belirterek, bu nedenle hakimin davadan Ã§ekilmesini aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu taleplerin Ã¼zerine duruÅŸmaya kÄ±sa bir ara veren mahkeme heyeti, tÃ¼m taleplerin reddine karar verdi.

Taleplere iliÅŸkin verilen kararÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma, tutuklu sanÄ±k Ahmet MemiÅŸ'in savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Murat Ã‡aÄŸlak tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sosyal medyadaki propaganda aracÄ± olan ''fuatavni'' adlÄ± hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen ve firari olduÄŸu gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan sanÄ±k Said Sefa hakkÄ±nda ''Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek'' suÃ§undan da 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

Ä°ddianamede, sanÄ±klar kapatÄ±lan Meydan gazetesinin yazarÄ± Atilla TaÅŸ, yine kapatÄ±lan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ãœnal TanÄ±k ile gazeteciler Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, Ahmet MemiÅŸ, Ali AkkuÅŸ, Bayram Kaya, BÃ¼lent Ceyhan, BÃ¼nyamin KÃ¶seli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut AydÄ±n, Emre Soncan, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Habib GÃ¼ler, Halil Ä°brahim Balta, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal, HÃ¼seyin AydÄ±n, Muhammed Sait KuloÄŸlu, Muhterem TanÄ±k, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Ã‡Ã¶lgeÃ§en, OÄŸuz Usluer, Seyid KÄ±lÄ±Ã§, Ufuk ÅžanlÄ±, Yakup Ã‡etin ve Yetkin YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda da ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

SORUÅžTURMALAR DEVAM EDÄ°YOR

Ã–te yandan, bu aÃ§Ä±lan davanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–/PDY'nin medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar ise sÃ¼rÃ¼yor.

SÃ¶z konusu bu soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, ''fuatavni'' hesabÄ±nÄ± Said Sefa'dan sonra kullanan ÅŸÃ¼pheli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– mensubu olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda ikinci bir iddianamenin yazÄ±mÄ±na geÃ§ileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.