13:44, 27 Mart 2017 Pazartesi

Hindistan'daki iki trafik kazasında 22 kişi öldü





Hindistan'da iki ayrı bölgelerde bir kamyon ve otobüsün yaptığı kazalar sebebiyle toplam 22 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'da meydana gelen iki trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi L. M. Kaute, yaptığı açıklamada, Manipur eyaletinin başkenti Imphal yakınlarındaki Senapati bölgesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüsün korkuluklara çarptığını daha sonra da akarsu vadisine yuvarlandığını söyledi. Kazada 10 kişinin öldüğünü kaydeden Kaute, yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Emniyet yetkilisi Net Ram da yaptığı açıklamada, Madhya Pradeş eyaletine bağlı Jabalpur kasabası yakınlarında bir kamyonun devrilmesi sonucu içindeki 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ram, kazanın sebebinin henüz bilinmediğini dile getirdi

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