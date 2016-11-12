GÃ¼ncelleme: 13:57, 27 Mart 2017 Pazartesi

SafitÃ¼rk'Ã¼n ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±





Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Mardin'inÂ DerikÂ ilÃ§esinde gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±ndaÂ PKK Ã¼yeleri tarafÄ±ndan ÅŸehitÂ edilen KaymakamÂ Muhammet Fatih SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Soylu, Twitter hesabÄ±ndan, "Muhammet Fatih SafitÃ¼rk, sana borcumuzu Ã¶deyemeyiz. Ancak bil ki katliamÄ±nÄ± planlayanÄ± aldÄ±k. Elimizde... SaÄŸolun arkadaÅŸlar." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu.

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