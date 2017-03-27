Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan Ã§arpma krateri keÅŸfedildi.
BBC'de yer alan habere gÃ¶re, ABD'nin Teksas eyaletinde dÃ¼zenlenen 48. Ay ve Gezegen Bilim KonferansÄ±'nda keÅŸiflerini sunan gÃ¶k bilimciler, kraterin, yaklaÅŸÄ±k 3 milyar yÄ±l Ã¶nce Mars'Ä±n kuzeyinde var olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len okyanusa dÃ¼ÅŸen bir asteroitin yÃ¼ksekliÄŸi 150 metreye varan dev dalgalarÄ± harekete geÃ§irmesi sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine iÅŸaret etti.
KÄ±zÄ±l Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yÃ¼zeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu saptandÄ±.
Tsunaminin, KÄ±zÄ±l Gezegen'in gÃ¼neyindeki daÄŸlÄ±k alanlarla kuzeyindeki ovalar arasÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
KeÅŸif, daha Ã¶nce tsunami meydana geldiÄŸine dair kanÄ±tlar bulunan gezegende dev dalgalarÄ±n krater oluÅŸumuna yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Paris-Sud Ãœniversitesinde gÃ¶revli Dr. FranÃ§ois Costard ve ABD merkezli Ay ve Gezegen EnstitÃ¼sÃ¼nden Dr. Steve Clifford'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmada, kuzeydeki ovalarda oluÅŸan ve gÃ¼neyde olasÄ± bir kÄ±yÄ± ÅŸeridine akan Ã§Ã¶kelti daÄŸÄ±lÄ±mÄ± belirlendi ve haritalandÄ±rÄ±ldÄ±.
Dr. Costard, Mars'Ä±n kuzey ve gÃ¼ney yarÄ±m kÃ¼resi arasÄ±nda tsunami birikintileri bulduklarÄ±nÄ±, bunun da bir zamanlar gezegenin kuzeyinde bir okyanus olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Tsunaminin 70 kilometre Ã§apÄ±nda bir krater oluÅŸturduÄŸunu kaydeden Costard, yaklaÅŸÄ±k 300 metre yÃ¼ksekliÄŸe varan dalgalarÄ±n Ã§arpma kraterinin birkaÃ§ kilometre uzaÄŸÄ±ndaki kÄ±yÄ± ÅŸeridine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Costard, kratere dolan okyanus sularÄ±nÄ±n ikinci dalganÄ±n ilerlemesine neden olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Dr. Clifford da gezegenin kuzey ve gÃ¼neyi arasÄ±ndaki ayrÄ±mda gÃ¶rÃ¼len yuvarlak birikintilerin bir zamanlar bir okyanus olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
"Mars'ta 3 milyar yÄ±l Ã¶nce tsunami olduÄŸuna dair kanÄ±tÄ±mÄ±z varsa kuzeydeki ovalarda bir zamanlar okyanus var olmalÄ±." ifadesini kullanan Clifford, o zamanlarda Mars yÃ¼zeyinde kayda deÄŸer miktarda su olduÄŸunu belirtti.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
KÄ±zÄ±l Gezegen'de dev dalgalarÄ±n neden olduÄŸu Ã§arpma krateri keÅŸfedildi
Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi
ODTÃœ Teknokent'de faaliyet gÃ¶steren, Labris Networks ÅŸirketinin "2016 Siber GÃ¼venlik Raporu"na gÃ¶re, e-postalar iÃ§indeki spam virÃ¼slerin azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, tehlikeleri artÄ±yor
Kutup bÃ¶lgesinde deniz buzu yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n mevsimsel olarak, Ã¶lÃ§Ã¼mlerin yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Bilge DemirkÃ¶z, UNESCO UluslararasÄ± YÃ¼kselen Yetenek Ã–dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesinde aÃ§Ä±lan CERN "Bilimi HÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz" sergisinde, "BÃ¼yÃ¼k Patlama Sahnesi", "ParÃ§acÄ±k KuÅŸaÄŸÄ±", "Gizem AlanÄ±", "CERN AraÅŸtÄ±rmalarÄ±" ve "Teknoloji TohumlarÄ±" olarak evren hakkÄ±nda bilimsel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 farklÄ± bÃ¶lÃ¼m bulunuyor.
Siber gÃ¼venlikte yerel sorunlarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± e-Safe Siber GÃ¼venlik Zirvesi, 30 Mart'ta yapÄ±lacak
GÃ¶kbilimciler, kara delik tarafÄ±ndan yutulan yÄ±ldÄ±zÄ±n yok oluÅŸunu gÃ¶zlemledi
Avustralya'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir araÅŸtÄ±rma Ã¶rÃ¼mcek zehrinin felÃ§ tedavisinde kullanÄ±labileceÄŸini ortaya koydu
TÃ¼rkiye'nin ilk ticari Ã§ip fabrikasÄ± AB Mikro Nano, faaliyete geÃ§mesinin ardÄ±ndan ilk sÃ¶zleÅŸmesini yaptÄ±
GeÃ§en ay UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÃ¶nderilen "Dragon" uzay kapsÃ¼lÃ¼, topladÄ±ÄŸÄ± verilerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.
TÃœBÄ°TAK BÄ°LGEM YTE'nin yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±, ABD Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼nce, CMMI 5 sertifikasÄ±yla belgelendi
NASA'nÄ±n bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n, parÃ§acÄ±k yÃ¼kÃ¼ ve elektron hÄ±zÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha zayÄ±f olduÄŸunu belirledi
Bilim adamlarÄ±, Kuzey Afrika'da Sahra bÃ¶lgesinin Ã§Ã¶lleÅŸmesinde insan topluluklarÄ±nÄ±n belirleyici etkisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Roket, iletiÅŸim uydusu EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸtirecek