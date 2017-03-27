14:29, 27 Mart 2017 Pazartesi

Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan Ã§arpma krateri keÅŸfedildi.

BBC'de yer alan habere gÃ¶re, ABD'nin Teksas eyaletinde dÃ¼zenlenen 48. Ay ve Gezegen Bilim KonferansÄ±'nda keÅŸiflerini sunan gÃ¶k bilimciler, kraterin, yaklaÅŸÄ±k 3 milyar yÄ±l Ã¶nce Mars'Ä±n kuzeyinde var olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len okyanusa dÃ¼ÅŸen bir asteroitin yÃ¼ksekliÄŸi 150 metreye varan dev dalgalarÄ± harekete geÃ§irmesi sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine iÅŸaret etti.

KÄ±zÄ±l Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yÃ¼zeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu saptandÄ±.

Tsunaminin, KÄ±zÄ±l Gezegen'in gÃ¼neyindeki daÄŸlÄ±k alanlarla kuzeyindeki ovalar arasÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

KeÅŸif, daha Ã¶nce tsunami meydana geldiÄŸine dair kanÄ±tlar bulunan gezegende dev dalgalarÄ±n krater oluÅŸumuna yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Paris-Sud Ãœniversitesinde gÃ¶revli Dr. FranÃ§ois Costard ve ABD merkezli Ay ve Gezegen EnstitÃ¼sÃ¼nden Dr. Steve Clifford'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmada, kuzeydeki ovalarda oluÅŸan ve gÃ¼neyde olasÄ± bir kÄ±yÄ± ÅŸeridine akan Ã§Ã¶kelti daÄŸÄ±lÄ±mÄ± belirlendi ve haritalandÄ±rÄ±ldÄ±.

Dr. Costard, Mars'Ä±n kuzey ve gÃ¼ney yarÄ±m kÃ¼resi arasÄ±nda tsunami birikintileri bulduklarÄ±nÄ±, bunun da bir zamanlar gezegenin kuzeyinde bir okyanus olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tsunaminin 70 kilometre Ã§apÄ±nda bir krater oluÅŸturduÄŸunu kaydeden Costard, yaklaÅŸÄ±k 300 metre yÃ¼ksekliÄŸe varan dalgalarÄ±n Ã§arpma kraterinin birkaÃ§ kilometre uzaÄŸÄ±ndaki kÄ±yÄ± ÅŸeridine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Costard, kratere dolan okyanus sularÄ±nÄ±n ikinci dalganÄ±n ilerlemesine neden olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Dr. Clifford da gezegenin kuzey ve gÃ¼neyi arasÄ±ndaki ayrÄ±mda gÃ¶rÃ¼len yuvarlak birikintilerin bir zamanlar bir okyanus olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"Mars'ta 3 milyar yÄ±l Ã¶nce tsunami olduÄŸuna dair kanÄ±tÄ±mÄ±z varsa kuzeydeki ovalarda bir zamanlar okyanus var olmalÄ±." ifadesini kullanan Clifford, o zamanlarda Mars yÃ¼zeyinde kayda deÄŸer miktarda su olduÄŸunu belirtti.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.