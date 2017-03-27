Esed rejiminin kuşattığı Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'de Humus ilinin merkezinde, Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun şekilde ihlal ettiği Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrıldı.
Bin 800 kişiden oluşan 350 aile, Suriye Kızılayının tahsis ettiği otobüslerle semtten ayrılarak Halep'in kuzeyindeki Bab ilçesine doğru yola çıktı.
Vaer'den çıkanlar arasında bulunan 40 hasta ve yaralı da Suriye Kızılayına ait ambulanslarla tahliye ediliyor.
İkinci kafilede yer alan Suriyelilerden Yusuf Şerif, rejimin zoruyla evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bizi buradan zorla çıkaranlardan Allah razı olmasın. Rejim, aileleri zorla evlerinden etti." dedi.
Semtten geçen hafta yapılan ilk tahliyede 400'ü silahlı muhalif olmak üzere yaklaşık 2 bin civarında Suriyeli çıkmış, söz konusu kişiler Halep'in kuzeydoğusundaki Cerablus ilçesindeki kamplara yerleştirilmişti.
Humus'taki yerel koordinasyon konseyinden alınan bilgilere göre, semtten güvenli bölgelere çıkmak için 22 bin kişi başvuru yapmıştı.
Ancak rejim, 15 bin başvuruyu kabul etti. Başvurusu kabul edilmeyenler rejim bölgelerine dağıtılacak.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yerleşecek söz konusu 15 bin kişinin 3 bini Humus kırsalına, 6 bini İdlib'e, 6 bini de Halep'in kuzey kırsalına gönderilecek. Bölgeden çıkacak kişiler çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.
Plana göre, her hafta Vaer'den yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor.
Son 1 aydır rejim güçlerinin ateşkes ihlallerinin odak noktası haline gelen Vaer'de, 13 Mart'ta Rusya'nın ara buluculuğunda taraflar uzlaşmaya varmış, muhalifler semtten çekilmeyi kabul etmek zorunda kalmıştı.
Rejim, 30 Aralık 2016'da Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkese rağmen, Vaer semtindeki saldırılarını aralıksız sürdürmüştü. Birleşmiş Milletler'in semte insani yardım ulaştırma çabaları 5 aydır Esed rejimi tarafından engelleniyor.
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Suriye'de Humus ilinin merkezinde, Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun şekilde ihlal ettiği Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrıldı
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