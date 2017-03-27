14:50, 27 Mart 2017 Pazartesi

Sırp listesi vekileri Kosova Meclisi’ne geri dönüyor





Kosova'da Sırp Listesi milletvekilleri, Kosova Ordusunun kurulmasını engellemek için Meclis’e geri dönmeyi kararlaştırdı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova'daki Sırp Listesi Parlamento Grubu Başkanı Slavko Simiç, “Kosova Ordusu’nun kurulmasını engellemek için tüm imkanları tüketmek” gerekçesiyle Meclis’e geri dönmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi. Tanjug Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Simiç, Meclis çalışmalarına katılımı “Kosova’da siyasi ve güvenlik durum ile Kosova Sırp halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak” kararlaştırdıklarını söyledi. Simiç, bununla aynı zamanda Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmaması mazeretlerinin de ortadan kaldırılacağına işaret etti.

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