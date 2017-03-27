Avustralya'da kasırgaya karşı binlerce kişinin tahliyesi istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nın Queensland eyaletine hızla yaklaşan Debbie Kasırgası nedeniyle yaklaşık 30 bin kişiye evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) tarafından yapılan açıklamada, dördüncü kategoride değerlendirilen ve saatte 165 kilometre hızla yaklaşan Debbie Kasırgası'nın, yarından itibaren eyaletin kuzey kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), Avustralya Acil Servis (SES) ekipleri, Queensland Polisi ve hastanelerin hazır bekletildiği bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye daha güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Bu arada Başbakan Malcolm Turnbull, eyalet ve federal yetkililerin kasırgaya karşı tüm gerekli önlemleri alındığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Avustralya Savunma Kuvvetleri, çağrılara yardımcı olmak için yerlerini önceden konumlandırıyor. Acil durum servislerimiz, doğal afetlere hazırlıklı olma ve tepki verme konusunda dünyanın en iyisi. Lütfen acil servislerin tavsiyelerine uyun. Debbie'nin etki alanında olanlar lütfen dikkat edin ve güvende kalın. Eğer resmi bir tahliye emri aldıysanız, ailenizle derhal evinizden ayrılmalısınız."
Solomon Adaları, Papua Yeni Gine Vanuatu ile Avustralya'nın Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi'ni 2011'de vuran Yasi Kasırgası, bir kişinin ölümüne neden olurken, 3,6 milyar Amerikan doları hasara yol açmıştı.
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Avustralya'da Queensland eyaletine yaklaşan Debbie Kasırgası nedeniyle yaklaşık 30 bin kişiye evlerini boşaltması tavsiye edildi
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