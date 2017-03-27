ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na: 15 Temmuz'da sen neredeydin?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± amaÂ KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun." dedi.
ErdoÄŸan, Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonunda dÃ¼zenlenenÂ 4. TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ±Â (TÃœGVA) GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda, etkinlikteki genÃ§lerin ÅŸahsÄ±nda, Gazze'nin, Halep'in, Bosna'nÄ±n, Rumeli'nin, KudÃ¼s'Ã¼n ve Afrika'nÄ±n genÃ§lerini gÃ¶nÃ¼lden selamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
GenÃ§lerin okumasÄ±, sorgulamasÄ± gerektiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Ã–lÃ¼mÃ¼, Ã¶ldÃ¼rmeyi ve ÅŸiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir genÃ§lik yetiÅŸsin istiyoruz. Derdimiz o. Bu Ã¶yle bir genÃ§lik olmalÄ± ki hangi siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalÄ±, araÅŸtÄ±rmalÄ±, sorgulamalÄ±, zihnini birilerine asla kiraya vermemeli. Pensilvanya'ya kiraya verenler gibi olmamalÄ±. Adam profesÃ¶r ama maalesef kiracÄ±. Ondan bir ÅŸey olmaz." dedi.Â
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± MÃ¼slÃ¼manlara verdiÄŸini kaydeden ErdoÄŸan, "Avrupa'nÄ±n ulvi deÄŸerleri diye parlatÄ±lan kavramlarÄ±n, bizzat o deÄŸerlerin sahipleri tarafÄ±ndan Ã§iÄŸnendiÄŸine, ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oluyoruz. EÅŸref-i mahlukat olan insana ruh katan, ona yaÅŸama gayesi veren her ne kadar ilke varsa hepsinin iÃ§inin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler yaÅŸÄ±yoruz. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ne Ã§Ä±kan DEAÅž, YPG gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, FETÃ– gibi ihanet Ã§etelerinin en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± MÃ¼slÃ¼manlara verdiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.Â
ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â
"NasÄ±l bir asÄ±r Ã¶nce coÄŸrafyamÄ±zdaki Ã¼lkemizin sÄ±nÄ±rlarÄ± kanla, gÃ¶zyaÅŸÄ±yla ve fitneyle Ã§izilmiÅŸse bugÃ¼n de aynÄ±sÄ± terÃ¶r ÅŸebekeleri Ã¼zerinden yapÄ±lmak isteniyor. YÃ¼zyÄ±l Ã¶nce ArapÃ§a konuÅŸan, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi yerin insanlarÄ± gibi giyinen Lawrence vardÄ±. BugÃ¼n de cÃ¼bbeli, sakallÄ±, hoca ve alim kÄ±lÄ±klÄ± modern Lawrenceler aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±yor. Bir asÄ±r evvel Sykes ile Picot arasÄ±nda yapÄ±lan gizli anlaÅŸmalar vardÄ±, bugÃ¼n de kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda sÃ¼ren kirli pazarlÄ±klar var."
"15 Temmuz'da F-16'lar karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ±' diyen ErdoÄŸan, "TanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ±. Helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun. Halbuki biz seninle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda buluÅŸabilirdik ama yoktun." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim genÃ§ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼niversite kapÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde boynu bÃ¼kÃ¼k bekletmediler mi? Åžu anda iÅŸte bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar, dÃ¼n Ã¼niversite Ã¶nlerinde bizim baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± boynu bÃ¼kÃ¼k bekletenlerin ta kendileriydi. Ä°kna odalarÄ±nÄ± kuranlar onlardÄ±, ikna odalarÄ±nda bizim kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± inim inim inleten onlardÄ±. Ä°ÅŸte ben de o kÄ±zlardan iki tanesinin babasÄ±yÄ±m. Ama onlarÄ±n Ã¶yle bir derdi yok, onlarÄ±n Ã¶yle bir sorunu yok. Ama bizim Ã¶yle bir sorunumuz vardÄ±." Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
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