15:31, 27 Mart 2017 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'seÃ§im barajÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde televizyonlarÄ±n genel yayÄ±n yÃ¶netmenleriyle bir araya geldi ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunarak sorularÄ± cevapladÄ±.

ToplantÄ±ya katÄ±lan isimler arasÄ±nda NTV Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Nermin Yurteri de vardÄ±. Yurteri, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda aktardÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir bu seÃ§im barajÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde artÄ±k model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bu esnetilebilir, partilerle konuÅŸmak lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"Bu sistem zaten temsilde adaleti, yÃ¶netimde istikrarÄ± getiriyor. AyrÄ±ca bir ÅŸeye lÃ¼zum yok" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°stikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla baraj yÃ¼ksek tutulmadÄ± mÄ±? Åžimdi artÄ±k bu istikrarÄ± sandÄ±kta vatandaÅŸ saÄŸlÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla birtakÄ±m barajlarla istikrarÄ± garanti altÄ±na almak ihtiyacÄ± ortadan kalkÄ±yor. Bu yÃ¼zden barajla ilgili bir dÃ¼zenleme yapÄ±labilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Milletvekillerinin hangi usullerle seÃ§ileceÄŸi, hangi yÃ¶ntem olacaÄŸÄ± konusu da oturulup konuÅŸulacak, bir partinin vereceÄŸi karar deÄŸil ama biz AK Parti olarak buna aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Oturup bÃ¼tÃ¼n partilerle konuÅŸacaÄŸÄ±z, makul bir noktada buluÅŸursak bu deÄŸiÅŸikliÄŸi de yaparÄ±z. Bu, yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin bir parÃ§asÄ± deÄŸil, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda anayasa konusu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuÅŸalÄ±m bu iÅŸi, biz hazÄ±rÄ±z."



BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Galatasaray Ã¼yeliÄŸinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak da "Her camiada yanlÄ±ÅŸ adamlar olabilir. Galatasaray camiasÄ± yÄ±llarca yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÄŸartmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼ptÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla buradaki birtakÄ±m kiÅŸilerin, birtakÄ±m marjinal, muhalif gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ±, Ã§iÄŸlikleri kulÃ¼be, 100 yÄ±llÄ±k mazisi olan kulÃ¼be mal etmek haksÄ±zlÄ±k olur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:



''Kritik durum gÃ¶rmÃ¼yorum, rahat 'Evet' ile sonuÃ§lanÄ±r. Referandum Ã¼yeliÄŸi kabul aÅŸamasÄ±nda. YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir bu seÃ§im barajÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde artÄ±k model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bu esnetilebilir, partilerle konuÅŸmak lazÄ±m. MHP ile birlikte program yapmayacaÄŸÄ±z. Beraber program yapmÄ±yoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyasÄ± yapÄ±yoruz, hedefimiz aynÄ±.

ARÄ°F ERDEM VE HAKAN ÅžÃœKÃœR'ÃœN GS ÃœYELÄ°ÄžÄ°NDEN Ã‡IKARILMASI

Her camiada yanlÄ±ÅŸ adamlar olabilir. Galatasaray camiasÄ± yÄ±llarca yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÄŸartmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼ptÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla buradaki birtakÄ±m kiÅŸilerin, birtakÄ±m marjinal, muhalif gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ±, Ã§iÄŸlikleri kulÃ¼be, 100 yÄ±llÄ±k mazisi olan kulÃ¼be mal etmek haksÄ±zlÄ±k olur.

Ä°SVÄ°Ã‡RE'DE CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'I HEDEF GÃ–STEREN PANKART

Kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, tamamen suÃ§tur. TÃ¼rkiye, diplomatik yollardan yapÄ±lmasÄ± gerekeni yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Zannediyorum onlar da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±lar.

MHP'LÄ° MUHALÄ°FLERÄ°N TOPLANTILARINDA Ã‡IKAN OLAYLAR

Tabii orada MHP'nin kendi bÃ¼nyesinde olan bir sorun. OlmamasÄ±nÄ± tercih ederiz ama bu da bir sonuÃ§, bir vaka. Biz Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kesin talimat verdik. Her tÃ¼rlÃ¼ programÄ± kim yapmak istiyorsa, muhalif, mÃ¼zahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kÄ±sÄ±tlama olmayacak. AyrÄ±ca toplantÄ±nÄ±n genel asayiÅŸini, toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyici faaliyetlere de mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyecek. Bunlar Ã§ok net bir ÅŸekilde sÃ¶ylendi.

Avrupa'yÄ± toptancÄ± usulle deÄŸerlendirmek yanlÄ±ÅŸ olur. BazÄ± Ã¼lkeler daha makul, bazÄ± Ã¼lkeler ise maalesef olumsuz bir tutum iÃ§erisindeler. 'BÃ¼tÃ¼n Avrupa bize karÅŸÄ±' ÅŸeklinde deÄŸerlendirmek hata olur.

Ä°DAM TARTIÅžMASI

Herkes varsa biz de varÄ±z. CHP'nin bu konuda samimi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Ancak bÃ¼tÃ¼n dikkatimiz ÅŸu anda 16 Nisan'da.Â Erken seÃ§im kesinlikle yok.''

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