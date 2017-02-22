YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'seÃ§im barajÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde televizyonlarÄ±n genel yayÄ±n yÃ¶netmenleriyle bir araya geldi ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunarak sorularÄ± cevapladÄ±.
ToplantÄ±ya katÄ±lan isimler arasÄ±nda NTV Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Nermin Yurteri de vardÄ±. Yurteri, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda aktardÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir bu seÃ§im barajÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde artÄ±k model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bu esnetilebilir, partilerle konuÅŸmak lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.
"Bu sistem zaten temsilde adaleti, yÃ¶netimde istikrarÄ± getiriyor. AyrÄ±ca bir ÅŸeye lÃ¼zum yok" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°stikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla baraj yÃ¼ksek tutulmadÄ± mÄ±? Åžimdi artÄ±k bu istikrarÄ± sandÄ±kta vatandaÅŸ saÄŸlÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla birtakÄ±m barajlarla istikrarÄ± garanti altÄ±na almak ihtiyacÄ± ortadan kalkÄ±yor. Bu yÃ¼zden barajla ilgili bir dÃ¼zenleme yapÄ±labilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Milletvekillerinin hangi usullerle seÃ§ileceÄŸi, hangi yÃ¶ntem olacaÄŸÄ± konusu da oturulup konuÅŸulacak, bir partinin vereceÄŸi karar deÄŸil ama biz AK Parti olarak buna aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Oturup bÃ¼tÃ¼n partilerle konuÅŸacaÄŸÄ±z, makul bir noktada buluÅŸursak bu deÄŸiÅŸikliÄŸi de yaparÄ±z. Bu, yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin bir parÃ§asÄ± deÄŸil, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda anayasa konusu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuÅŸalÄ±m bu iÅŸi, biz hazÄ±rÄ±z."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Galatasaray Ã¼yeliÄŸinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak da "Her camiada yanlÄ±ÅŸ adamlar olabilir. Galatasaray camiasÄ± yÄ±llarca yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÄŸartmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼ptÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla buradaki birtakÄ±m kiÅŸilerin, birtakÄ±m marjinal, muhalif gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ±, Ã§iÄŸlikleri kulÃ¼be, 100 yÄ±llÄ±k mazisi olan kulÃ¼be mal etmek haksÄ±zlÄ±k olur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
''Kritik durum gÃ¶rmÃ¼yorum, rahat 'Evet' ile sonuÃ§lanÄ±r. Referandum Ã¼yeliÄŸi kabul aÅŸamasÄ±nda. YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir bu seÃ§im barajÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde artÄ±k model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bu esnetilebilir, partilerle konuÅŸmak lazÄ±m. MHP ile birlikte program yapmayacaÄŸÄ±z. Beraber program yapmÄ±yoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyasÄ± yapÄ±yoruz, hedefimiz aynÄ±.
Her camiada yanlÄ±ÅŸ adamlar olabilir. Galatasaray camiasÄ± yÄ±llarca yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÄŸartmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼ptÃ¼r. DolayÄ±sÄ±yla buradaki birtakÄ±m kiÅŸilerin, birtakÄ±m marjinal, muhalif gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ±, Ã§iÄŸlikleri kulÃ¼be, 100 yÄ±llÄ±k mazisi olan kulÃ¼be mal etmek haksÄ±zlÄ±k olur.
Kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, tamamen suÃ§tur. TÃ¼rkiye, diplomatik yollardan yapÄ±lmasÄ± gerekeni yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Zannediyorum onlar da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±lar.
Tabii orada MHP'nin kendi bÃ¼nyesinde olan bir sorun. OlmamasÄ±nÄ± tercih ederiz ama bu da bir sonuÃ§, bir vaka. Biz Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kesin talimat verdik. Her tÃ¼rlÃ¼ programÄ± kim yapmak istiyorsa, muhalif, mÃ¼zahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kÄ±sÄ±tlama olmayacak. AyrÄ±ca toplantÄ±nÄ±n genel asayiÅŸini, toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyici faaliyetlere de mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyecek. Bunlar Ã§ok net bir ÅŸekilde sÃ¶ylendi.
Avrupa'yÄ± toptancÄ± usulle deÄŸerlendirmek yanlÄ±ÅŸ olur. BazÄ± Ã¼lkeler daha makul, bazÄ± Ã¼lkeler ise maalesef olumsuz bir tutum iÃ§erisindeler. 'BÃ¼tÃ¼n Avrupa bize karÅŸÄ±' ÅŸeklinde deÄŸerlendirmek hata olur.
Herkes varsa biz de varÄ±z. CHP'nin bu konuda samimi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Ancak bÃ¼tÃ¼n dikkatimiz ÅŸu anda 16 Nisan'da.Â Erken seÃ§im kesinlikle yok.''
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
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