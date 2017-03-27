15:42, 27 Mart 2017 Pazartesi

Rusya'nın bütçe açığı yüzde 31 azaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2017’nin ocak ve şubat aylarında Rusya'nın bütçe gelirlerinin 3 trilyon 938 milyar ruble, bütçe giderlerinin ise 3 trilyon 996 milyar ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ilk iki ayında petrol ve doğalgaz gelirlerinin 1 trilyon 14 milyar ruble, petrol dışı gelirlerin ise 2 trilyon 924 milyar ruble düzeyinde gerçekleştiği, bütçe açığının ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 31 azalarak 58 milyar rubleye gerilediğine yer verildi.

Rusya’nın bütçe açığı geçen yıl 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşirken, ülke ekonomisinin petrol fiyatlarında yaşanan istikrarlı yükseliş sayesinde 2017’de yüzde 1,5 ila 2 arasında büyüyeceği tahmin ediliyor.