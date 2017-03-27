Fransız Guyanası'nda okullar ve işyerleri kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Amerika kıtasının güneyinde, Fransa'ya bağlı denizaşırı şehir Fransız Guyanası'nda, bugün yapılan genel grev nedeniyle okullar ve işyerleri kapatıldı.
Fransız hükümeti geçen hafta güvenlik ve ekonomi konusunda protesto gösterileri düzenleyen Güney Amerika topraklarındaki Guyanası'na sakin olmaları çağrısı yaptı.
Şehirde geçen haftadan bu yana yollarda barikatlar kuruldu, trafik sıkıştı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bölgeye gidecek olan turistler için şiddet riski uyarısı yapıldı.
Barikalar pazar günü geçici olarak kaldırıldı ve bazı mağazalar açıldı, böylece bu sabahtan itibaren başlayan grev öncesi insanlar yiyecek ve diğer malzeme alışverişlerini yaptı ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Air France ve Air Caraibes, Guiana'ya yapılan tüm uçuşlarını iptal etti. Kamu hizmetleri ve güvenliğini artırmak için "Marshall Planı" isteyen 37 işçi sendikası, grevleri başlattıktan sonra okullar ve üniversiteler kapatıldı.
Protestolar, aynı zamanda, Avrupa'nın Guiana Uzay Merkezi'ndeki Kourou'daki Ariaspace roketinin fırlatılmasının ertelenmesine yol açtı.
Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, bazı koşulların yerine getirilmesi durumunda, hafta sonundan önce Guiana'ya bir bakanlar heyetinin gönderileceğini söyledi.
İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zehalka, "İsrail basınında genel kanaat, suikastın arkasında İsrail'in olduğu yönünde. Bu da İsrail güvenlik organlarından bazı bilgiler sızdırıldığının kanıtı" açıklamasında bulundu
Amerika kıtasının güneyindeki Fransız Guyanası'nda genel grev nedeniyle okullar ve işyerleri kapatıldı
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