16:19, 27 Mart 2017 Pazartesi

İsrail'in Fukaha suikastındaki "parmak izleri"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli siyasiler ve uzmanlar, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'ya yönelik suikastın sorumlusunun İsrail olduğunda şüphe bulunmadığını, ancak Gazze ile askeri mücadeleye girmekten çekinen İsrail'in "sonuçlarına katlanmak istemediği" için bunu itiraf etmekten kaçındığını belirtiyor.

İsrail meclisindeki (Knesset) Arap milletvekillerinden Cemal Zehalka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail basınında genel kanaat, suikastın arkasında İsrail'in olduğu yönünde. Bu da İsrail güvenlik organlarından bazı bilgiler sızdırıldığının kanıtı." dedi.

Suikastta İsrail'in "parmak izleri"nin bulunduğuna dikkati çeken Zehalka, "İsrail bir yandan itiraf etmek istiyor ancak sonuçlarına katlanmak istemediği için bunu resmi bir dille ifade etmekten kaçınıyor. Ayrıca, Gazze'de bir varlığı olduğunu doğrulamak istemiyor." diye konuştu.

Arap milletvekili, İsrail'in bu tür eylemlerle, ablukanın kırılması için yapılan baskıyı önlemek, Gazze'yi köşeye sıkıştırmak ve Filistinlileri korkutmak amacında olduğu görüşünü dile getirdi.

Zehalka, "Gazze'deki Filistinlileri hedef alan suikastların arkasının gelip gelmeyeceğini tahmin etmek şu an için zor, ancak Gazze'yi hedef alan saldırılar çeşitli yollarla sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'DE "YENİ DENKLEM" PLANI

Gazze'deki Yönetim ve Siyaset Akademisi Öğretim Görevlisi, güvenlik uzmanı İbrahim Habib ise değerlendirmesine, "İsrail ile Gazze arasındaki mücadelenin yeni başlığı 'istihbarat savaşı' olacaktır." diyerek başladı.

İsrail'in gelecek dönemde doğrudan askeri mücadeleden ziyade istihbarat operasyonlarını tercih edeceği öngörüsünde bulunan Habib, "Gazze'de benzer suikastların yapılması ihtimal dahilinde. Tabii bu, Gazze'deki emniyet birimlerinin gücüyle de ilgili bir durum." ifadelerini kullandı.

Habib, Fukaha suikastının sorumlusunun "hiç şüphesiz" İsrail olduğunu savunurken, Fukaha'nın öldürülmesinden "tek istifade edecek" olanın da İsrail olduğunu dile getirdi.

Gazze içinde yaklaşık on yıldır güvenlik sorunu olmadığına işaret eden Habib, Fukaha suikastının bu açıdan bölgede ilk eylem olduğuna dikkati çekti. Gazzeli güvenlik uzmanı, şunları kaydetti:

"İsrail bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef almak istiyor, Gazze'nin iç güvenliğini sarsarak bölgede yeni bir denklem kurmayı planlıyor. İsrail bu suikastlarla Gazze'yi tüm gücüyle içeriden vurabileceği mesajını vermek istiyor. İsrail 'bombardıman, çatışma ve savaş' yöntemlerinden suikasta geçerek Gazze ile mücadele yöntemini değiştirdi. Bu şekilde, sonuçlarına katlanmadan bazı isimleri tasfiye etmek istiyor."

"İSRAİL ASKERİ MÜCADELEDEN KAÇIYOR"

El-Mustakbel Araştırma Merkezi Müdürü İbrahim el-Medhun da aynı görüşü paylaşarak, "İsrail, Hamas'la direkt askeri mücadeleden kaçtığı için kendince gürültü çıkarmadan ve arkasında iz bırakmadan işleyeceği bir suikast yolunu tercih etti." dedi.

İsrail ile Gazze arasında askeri çekişmenin istihbarat savaşına dönüşeceğini öne süren Medhun, şöyle devam etti:

"İsrail fırsatını bulduğu anda Gazze'de yeni bir suikasta girişmekte tereddüt etmeyecektir, ancak işbirlikçileri ve tetikçileri ortaya çıkabileceği için şu dönemde bu zor görünüyor. Fukaha'nın bu şekilde öldürülmesi, Gazze'nin ve direnişin güçlendiğini ve İsrail'in, çatışmayla sonuçlanacak bir karşılıktan korktuğunu gösteriyor. İşgal güçleri, Gazze ile çatışmadan direnişi tasfiye etmek istiyor."

Gazze'de yayımlanan "Filistin" gazetesi yazarlarından Fayiz Ebu Şemmale ise suikast yönteminin İsrail için yeni olmadığını daha önce de birçok kez Filistinli komutanlara suikastlar düzenlendiğini hatırlattı.

Ebu Şemmale, "İsrail gelecek dönemde de Gazze'deki komutanlara yönelik suikast yöntemini sürdürecektir. Çünkü savaşın sonuçlarını yüklenmeyi istemiyor ve Batı Şeria'da olduğu gibi gözaltı uygulayamıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kassam Tugayları'nın Yahudi yerleşim birimlerindeki İsrailli askeri ve siyasi şahsiyetleri hedef alabileceğini öne süren Ebu Şemmale, "Suikast, birçok ihtimalin kapısını araladı. Bu durum Hamas’ı geleneksel olmayan yeni yöntemlerle cevap vermeye yönlendirecektir." diye konuştu.

Filistinli siyasi analist Teysir Muhsin de Hamas'ın bu suikasta "geleneksel olmayan yollarla, misliyle" karşılık vermeye gücünün yeteceğine dikkati çekti.

Fukaha suikastının profesyonelce hazırlandığı kanaatinde olduğunu belirten Muhsin, "Bu suikast organize bir şekilde düzenlenmiştir. Suikasta İsrail istihbarat servislerinin ve askeri birimlerinin katıldığına inanıyorum. İsrail'in, suikast için profesyonel kişilerin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişini sağladığını düşünüyorum." dedi.

"İSRAİL NABIZ YOKLUYOR"

Filistin El-Eyyam gazetesi yazarı Talal Avkel ise suikastla ilgili zamanlamaya dikkati çekerek Hamas içinde yakın zamanda gerçekleşen görev değişimini hatırlattı.

İsrail'in bu suikastla Hamas'ın kendilerine yönelik yeni politikasını öğrenmek istediğini kaydeden Avkel, "İsrail, Yahya Sinvar'ın Hamas'ın Gazze'deki yeni sorumlusu olarak seçilmesinin ardından Kassam Tugayları'nın nabzını yokluyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim, söz konusu suikastın İsrail ile Hamas arasında yeni bir savaşın fitilini ateşlemesini beklemediğini ifade ederken, "İsrail, Hamas'a 'nerede olursanız olun size ulaşabiliriz' mesajı vermek istiyor." yorumunu yaptı.

"İsrail'in suikastı üstlenmemesine rağmen olay yerinde parmak izlerinin bulunduğunu" söyleyen İbrahim, bu olayın İsrail'in daha önce düzenlediği suikastlarla benzerlik taşıdığını kaydetti.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, cuma gecesi Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.