Deniz yataÄŸÄ±yla Yunanistan'a geÃ§tiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bu sabah SakÄ±z AdasÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±klarÄ±nda yÃ¼zmekte olan iki Cezayirli, Yunanistan Sahil GÃ¼venlik JandarmasÄ± tarafÄ±ndan kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
DÃ¼n akÅŸam Ã‡eÅŸme sahillerinden bir deniz yataÄŸÄ±na tutunarak yola Ã§Ä±kan iki Cezayirli, bu sabah Sahil GÃ¼venlik JandarmasÄ± tarafÄ±ndan fark edildi. ÅžahÄ±slar, kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra ilk yardÄ±m iÃ§in SakÄ±z AdasÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bu arada Yunanistanâ€™Ä±n Ege AdalarÄ±â€™na iki gÃ¼n iÃ§inde 113 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±-gÃ¶Ã§men geÃ§ti. Bunlardan 100â€™Ã¼ SakÄ±z, 13â€™Ã¼ Midilliâ€™ye Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lgili makamlarÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re SakÄ±zâ€™da 3.580, Midilliâ€™de 3.315, Samosâ€™da da 1.764 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶Ã§men aÄŸÄ±rlanmakta.
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesi, halk oylamasÄ±nda oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± etkilemek amacÄ±yla "AtatÃ¼rk olsa hayÄ±r derdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak
UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±
TÃ¼rkiyeâ€™den Yunanistanâ€™a deniz yataÄŸÄ±yla yÃ¼zerek geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iki Cezayirli, SakÄ±z AdasÄ±â€™na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Ãœnal TanÄ±k, OÄŸuz Usluer, Atilla TaÅŸ, Ufuk ÅžanlÄ±, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± gemiler, TekirdaÄŸ ile ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerine demirledi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶steren pankartÄ± aÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
ZekeriyakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kaÃ§ak kazÄ±da bulduklarÄ± Roma, Bizans ve Helenistik dÃ¶nemlerine ait 121 parÃ§a tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen biri yabancÄ± uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
KÄ±rklareli'nde yakalanan Afganistan, Ä°ran ve Suriye uyruklu 27 kiÅŸi KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'da 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 245'i tutuklu 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ilk duruÅŸma baÅŸladÄ±
Son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda 46'sÄ± Ã¶lÃ¼ olmak Ã¼zere 57 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
KaragÃ¶z sanatÄ±nÄ±n son bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan Orhan Kurt, 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti.