16:43, 27 Mart 2017 Pazartesi

Deniz yataÄŸÄ±yla Yunanistan'a geÃ§tiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu sabah SakÄ±z AdasÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±klarÄ±nda yÃ¼zmekte olan iki Cezayirli, Yunanistan Sahil GÃ¼venlik JandarmasÄ± tarafÄ±ndan kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

DÃ¼n akÅŸam Ã‡eÅŸme sahillerinden bir deniz yataÄŸÄ±na tutunarak yola Ã§Ä±kan iki Cezayirli, bu sabah Sahil GÃ¼venlik JandarmasÄ± tarafÄ±ndan fark edildi. ÅžahÄ±slar, kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra ilk yardÄ±m iÃ§in SakÄ±z AdasÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu arada Yunanistanâ€™Ä±n Ege AdalarÄ±â€™na iki gÃ¼n iÃ§inde 113 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±-gÃ¶Ã§men geÃ§ti. Bunlardan 100â€™Ã¼ SakÄ±z, 13â€™Ã¼ Midilliâ€™ye Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lgili makamlarÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re SakÄ±zâ€™da 3.580, Midilliâ€™de 3.315, Samosâ€™da da 1.764 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶Ã§men aÄŸÄ±rlanmakta.