DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:51, 27 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
17:03, 27 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°ngiliz telekom ÅŸirketine 42 milyon sterlin ceza
Ä°ngiliz telekom ÅŸirketine 42 milyon sterlin ceza

Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi BTâ€™nin (British Telecommunications) 42 milyon sterlin ceza Ã¶demesine karar verildi.

Ä°ngitereâ€™nin denetleyici kurumlarÄ±ndan Oxfam, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi BTâ€™nin internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza Ã¶demesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, para cezasÄ±nÄ±n ÅŸirketin 2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki internet baÄŸlantÄ±sÄ± kurulumu gecikmelerini kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžirketin kurumsal kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã¶demesi gereken 300 milyon sterlinlik tazminatÄ± Ã¶demediÄŸinin de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, Oxfam'Ä±n bu paranÄ±n da Ã¶denmesine karar verdiÄŸi belirtildi.

Konuya iliÅŸkin olarak Ofcamâ€™Ä±n SoruÅŸturma DirektÃ¶rÃ¼ Gaucho Rasmussen, "HÄ±zlÄ± internet baÄŸlantÄ±sÄ± Ã¼lkenin dijital yapÄ±sÄ±nÄ±n omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bu servisi diÄŸer telekom ÅŸirketlerine saÄŸlayan BTâ€™nin gereken tazminatlarÄ± da Ã¶demediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
NATO toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi deÄŸiÅŸtirildi
NATO toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi deÄŸiÅŸtirildi

NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABD'li bakanÄ±n katÄ±labilmesi iÃ§in 31 Mart olarak deÄŸiÅŸtirildi
Ä°ran'da Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirileri tartÄ±ÅŸmaya neden oldu
Ä°ran'da Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirileri tartÄ±ÅŸmaya neden oldu

Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, Ä°ran lideri Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi belirtiliyor
Japonya amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼ kuruyor
Japonya, amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼ kuruyor

Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu
Ä°ngiliz telekom ÅŸirketine 42 milyon sterlin ceza
Ä°ngiliz telekom ÅŸirketine 42 milyon sterlin ceza

Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi
Ä°srail'in Fukaha suikastÄ±ndaki quot parmak izleri quot
Ä°srail'in Fukaha suikastÄ±ndaki "parmak izleri"

Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zehalka, "Ä°srail basÄ±nÄ±nda genel kanaat, suikastÄ±n arkasÄ±nda Ä°srail'in olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Bu da Ä°srail gÃ¼venlik organlarÄ±ndan bazÄ± bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
FransÄ±z GuyanasÄ±'nda okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±
FransÄ±z GuyanasÄ±'nda okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±

Amerika kÄ±tasÄ±nÄ±n gÃ¼neyindeki FransÄ±z GuyanasÄ±'nda genel grev nedeniyle okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±
Rusya'nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 31 azaldÄ±
Rusya'nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 31 azaldÄ±

Rusyaâ€™nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2017'nin ilk iki ayÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 31 azalarak 58 milyar rubleye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avustralya'da kasÄ±rgaya karÅŸÄ± binlerce kiÅŸinin tahliyesi istendi
Avustralya'da kasÄ±rgaya karÅŸÄ± binlerce kiÅŸinin tahliyesi istendi

Avustralya'da Queensland eyaletine yaklaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye evlerini boÅŸaltmasÄ± tavsiye edildi
Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de Humus ilinin merkezinde, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal ettiÄŸi Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrÄ±ldÄ±
SÄ±rp listesi vekileri Kosova Meclisi ne geri dÃ¶nÃ¼yor
SÄ±rp listesi vekileri Kosova Meclisiâ€™ne geri dÃ¶nÃ¼yor

Kosova'da SÄ±rp Listesi milletvekilleri, Kosova Ordusunun kurulmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Meclisâ€™e geri dÃ¶nmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bulgaristan'Ä±n TÃ¼rk seÃ§mene engellerine tepkiler
Bulgaristan'Ä±n TÃ¼rk seÃ§mene engellerine tepkiler

AB Ã¼lkesi Bulgaristan'Ä±n, Ã¼lkedeki parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rklerin oy kullanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in getirdiÄŸi engeller tepkilere neden oldu
Hindistan'daki iki trafik kazasÄ±nda 22 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hindistan'daki iki trafik kazasÄ±nda 22 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Hindistan'da iki ayrÄ± bÃ¶lgelerde bir kamyon ve otobÃ¼sÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± kazalar sebebiyle toplam 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Japonya'da kayak merkezine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ 40 yaralÄ±
Japonya'da kayak merkezine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 40 yaralÄ±

Japonya'nÄ±n doÄŸusundaki kayak merkezine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8'i lise Ã¶ÄŸrencisi olmak Ã¼zere 40 kiÅŸi yaralandÄ±
AkÄ±ncÄ± ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek
AkÄ±ncÄ± ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, 2 Nisan'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Meksika'da Katolik Kilisesinden quot duvar quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Meksika'da Katolik Kilisesinden "duvar" aÃ§Ä±klamasÄ±

Meksika'da Katolik Kilisesinden BaÅŸpiskopos Carrera, "Trump'Ä±n sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±na yardÄ±m edecek MeksikalÄ± ÅŸirketler 'vatana ihanet' etmiÅŸ sayÄ±lÄ±r" dedi
Bab'da DEAÅž'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar sarÄ±lÄ±yor
Bab'da DEAÅž'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar sarÄ±lÄ±yor

TSK destekleriyle Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunca DEAÅžâ€™tan temizlenen Bab'da, DEAÅž'Ä±n verdiÄŸi zararlar silinmeye baÅŸlandÄ±





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 