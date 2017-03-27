17:03, 27 Mart 2017 Pazartesi

Ä°ngiliz telekom ÅŸirketine 42 milyon sterlin ceza





Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiliz telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi BTâ€™nin (British Telecommunications) 42 milyon sterlin ceza Ã¶demesine karar verildi. Ä°ngitereâ€™nin denetleyici kurumlarÄ±ndan Oxfam, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi BTâ€™nin internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza Ã¶demesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, para cezasÄ±nÄ±n ÅŸirketin 2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki internet baÄŸlantÄ±sÄ± kurulumu gecikmelerini kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžirketin kurumsal kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã¶demesi gereken 300 milyon sterlinlik tazminatÄ± Ã¶demediÄŸinin de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, Oxfam'Ä±n bu paranÄ±n da Ã¶denmesine karar verdiÄŸi belirtildi. Konuya iliÅŸkin olarak Ofcamâ€™Ä±n SoruÅŸturma DirektÃ¶rÃ¼ Gaucho Rasmussen, "HÄ±zlÄ± internet baÄŸlantÄ±sÄ± Ã¼lkenin dijital yapÄ±sÄ±nÄ±n omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bu servisi diÄŸer telekom ÅŸirketlerine saÄŸlayan BTâ€™nin gereken tazminatlarÄ± da Ã¶demediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.

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