17:19, 27 Mart 2017 Pazartesi

Edirne'de 43 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±





UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, jandarma ekipleri UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yaptÄ±klarÄ± kontrollerde, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi tespit etti. Yakalanan yabancÄ± uyruklular, Edirne Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi. KaÃ§aklara organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len C.R ve G.A gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Â

Ä°lgili Konular Ege mÃ¼lteci

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.