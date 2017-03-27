17:31, 27 Mart 2017 Pazartesi

YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±nÄ±n geÃ§erlilik alanlarÄ±





YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n geÃ§erli olduÄŸu alanlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n geÃ§erli olduÄŸu yerlere iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. SaraÃ§, YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n "yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi baÅŸvurularÄ±nda, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda (araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, uzman, okutman, Ã§evirici, eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim planlamacÄ±sÄ±)" geÃ§erli olduÄŸunu bildirdi.

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