17:43, 27 Mart 2017 Pazartesi

Japonya, amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼ kuruyor





Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya ordusunun, ABD'nin deniz piyadelerine benzer bir amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼ kurmak Ã¼zere hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kyodo haber ajansÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan yeni kuvvette gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu. EÄŸitim birliÄŸinin kuruluÅŸ tÃ¶reni Nagasaki'ye baÄŸlÄ± Sasebo'daki Ainoura kÄ±ÅŸlasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. ABD Deniz Piyadeleri tarafÄ±ndan da kullanÄ±lan, hem denizde hem de karada hareket edeen AAV-7 modeli Ã§Ä±karma araÃ§larÄ±nÄ± envanterinde bulunduracak olan tugayÄ±n eÄŸitim birliÄŸi Ainoura kÄ±ÅŸlasÄ±nda konuÅŸlanacak. Gelecek mali yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda, Mart 2018'de gÃ¶reve baÅŸlayacak olan amfibi harekat tugayÄ±, Ã¼lkenin gÃ¼ney batÄ±sÄ±ndaki Kuyushu AdasÄ±'ndan Tayvan'a kadar uzanan DoÄŸu Ã‡in Denizindeki Japon AdalarÄ±nÄ±n savunmasÄ±ndan sorumlu olacak. DoÄŸu Ã‡in Deniziâ€™nde Japonya'nÄ±n "Senkaku", Ã‡in'in de "DiaoyÃ¼" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 5 ada ve 3 kayalÄ±ktan oluÅŸan takÄ±madalar, iki Ã¼lke arasÄ±nda uzun sÃ¼redir gerilime konu oluyordu. Pekin yÃ¶netimi, 2013'te DoÄŸu Ã‡in Deniziâ€™nin Ã¼Ã§te ikisini iÃ§ine alan bÃ¶lge Ã¼zerinde Hava Savunma ve TanÄ±mlama BÃ¶lgesi (ADIZ) ilan etmiÅŸti. Japonya da 2016'nÄ±n mart ayÄ±nda bÃ¶lgede radar gÃ¶zlem istasyonu kurmuÅŸtu. Ä°ki Ã¼lke bÃ¶lgede dÃ¼zenledikleri askeri tatbikatlarda sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyordu. Japonya geÃ§en yÄ±l DoÄŸu Ã‡in Denizi adalarÄ±nÄ± koruyan sahil gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n kapasitesini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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