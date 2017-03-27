17:50, 27 Mart 2017 Pazartesi

Ä°ran'da Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirileri tartÄ±ÅŸmaya neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Ahvaz kentinde halka yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zler ve Ã¼st dÃ¼zey yetkililere yÃ¶nelttiÄŸi ucu aÃ§Ä±k eleÅŸtiriler Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

Ä°ran basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dile getirdiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, oklarÄ±n Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi iddia edildi.

Ahmedinejad'Ä±n bu konuÅŸmada sarf ettiÄŸi "Sen kimsin ki milletin dediÄŸine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yorsun? 80 milyon insan anlamÄ±yor da sadece sen mi her ÅŸeyi biliyorsun? El ele verip ÅŸeytanÄ± bu Ã¼lkede gÃ¶melim." gibi muhatabÄ± aÃ§Ä±kÃ§a zikredilmemiÅŸ cÃ¼mleler, Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.

Bu olaydan iki gÃ¼n sonra, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± ve eski Ä°stihbarat Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hesameddin AÅŸin'Ä±n, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden "CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°ran lideri ve muhafazakarlar" olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ seÃ§enek sunarak sorduÄŸu "Sizce Ahmedinejad'Ä±n hedefindeki isim kim?" sorusuna katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 54'Ã¼nÃ¼n "Ä°ran lideri Hamaney" yanÄ±tÄ±nÄ± vermesi dikkati Ã§ekti.

Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± PolitbÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Hamit Ebutalibi de sosyal medyadaki hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ahmedinejad'Ä±n sÃ¶zlerinin Ã¼lkenin milli gÃ¼venliÄŸine ve yapÄ±sÄ±na zarar verebileceÄŸini" savundu.

HEDEF RUHANÄ° MÄ°?

BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerden sonra, Ahmedinejad'Ä± destekleyen bir takÄ±m haber ajanslarÄ± ve internet sitelerinde, "aÃ§Ä±klamalarÄ±n asÄ±l hedefinin Ruhani olduÄŸu" ÅŸeklindeki ifadeler yer aldÄ±.

Devrim muhafÄ±zlarÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "Cevan" gazetesinde yayÄ±nlanan bir makalede ise "Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirilerindeki hedefinin, yaklaÅŸan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ÅŸahsÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±na aÃ§Ä±k ambargo koyan Hamaney olduÄŸu" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SÃ¶z konusu makalede ayrÄ±ca Ahmedinejad'Ä±n Ä°ran liderinin kendisine koyduÄŸu yasaÄŸÄ± aÅŸmak istemiÅŸ olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Ahmedinejad'Ä±n amacÄ± gelecekteki seÃ§im rekabetine kendisini dahil etmektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendi adÄ±na gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu diÄŸer aday adayÄ± temelde ÅŸeffaf bir maskeden ibaret olup maskenin altÄ±nda aslÄ±nda kendisi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkan'Ä±n Ahvaz'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda ayrÄ±ca, kendi dÃ¶neminde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "devlet tarafÄ±ndan halka Ã¶denen sÃ¼bvansiyonlara" deÄŸinerek bir kez daha bu uygulamayÄ± savundu. Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin sÃ¼bvansiyonlarÄ± azaltmak ve kesmek istediÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yarÄ±ÅŸan diÄŸer aday adaylarÄ±nÄ±n propaganda amaÃ§lÄ± sÃ¶ylemlerine benzer bir dil kullanmasÄ±, sÃ¶zlerinin seÃ§im kampanyasÄ±na yÃ¶nelik bir tutum olarak algÄ±lanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney bir kaÃ§ ay Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, bu sene yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ahmedinejad'Ä±n aday olmamasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Ahmedinejad, kendi dÃ¶nemine birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Hamid Bakayi'yi cumhurbaÅŸkanÄ± aday adayÄ± olarak gÃ¶stermiÅŸti.