Ä°ran'da Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirileri tartÄ±ÅŸmaya neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Ahvaz kentinde halka yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zler ve Ã¼st dÃ¼zey yetkililere yÃ¶nelttiÄŸi ucu aÃ§Ä±k eleÅŸtiriler Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Ä°ran basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dile getirdiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, oklarÄ±n Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi iddia edildi.
Ahmedinejad'Ä±n bu konuÅŸmada sarf ettiÄŸi "Sen kimsin ki milletin dediÄŸine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yorsun? 80 milyon insan anlamÄ±yor da sadece sen mi her ÅŸeyi biliyorsun? El ele verip ÅŸeytanÄ± bu Ã¼lkede gÃ¶melim." gibi muhatabÄ± aÃ§Ä±kÃ§a zikredilmemiÅŸ cÃ¼mleler, Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.
Bu olaydan iki gÃ¼n sonra, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± ve eski Ä°stihbarat Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hesameddin AÅŸin'Ä±n, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden "CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°ran lideri ve muhafazakarlar" olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ seÃ§enek sunarak sorduÄŸu "Sizce Ahmedinejad'Ä±n hedefindeki isim kim?" sorusuna katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 54'Ã¼nÃ¼n "Ä°ran lideri Hamaney" yanÄ±tÄ±nÄ± vermesi dikkati Ã§ekti.
Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± PolitbÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Hamit Ebutalibi de sosyal medyadaki hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ahmedinejad'Ä±n sÃ¶zlerinin Ã¼lkenin milli gÃ¼venliÄŸine ve yapÄ±sÄ±na zarar verebileceÄŸini" savundu.
HEDEF RUHANÄ° MÄ°?
BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerden sonra, Ahmedinejad'Ä± destekleyen bir takÄ±m haber ajanslarÄ± ve internet sitelerinde, "aÃ§Ä±klamalarÄ±n asÄ±l hedefinin Ruhani olduÄŸu" ÅŸeklindeki ifadeler yer aldÄ±.
Devrim muhafÄ±zlarÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "Cevan" gazetesinde yayÄ±nlanan bir makalede ise "Ahmedinejad'Ä±n eleÅŸtirilerindeki hedefinin, yaklaÅŸan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ÅŸahsÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±na aÃ§Ä±k ambargo koyan Hamaney olduÄŸu" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
SÃ¶z konusu makalede ayrÄ±ca Ahmedinejad'Ä±n Ä°ran liderinin kendisine koyduÄŸu yasaÄŸÄ± aÅŸmak istemiÅŸ olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Ahmedinejad'Ä±n amacÄ± gelecekteki seÃ§im rekabetine kendisini dahil etmektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendi adÄ±na gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu diÄŸer aday adayÄ± temelde ÅŸeffaf bir maskeden ibaret olup maskenin altÄ±nda aslÄ±nda kendisi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkan'Ä±n Ahvaz'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda ayrÄ±ca, kendi dÃ¶neminde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "devlet tarafÄ±ndan halka Ã¶denen sÃ¼bvansiyonlara" deÄŸinerek bir kez daha bu uygulamayÄ± savundu. Ruhani hÃ¼kÃ¼metinin sÃ¼bvansiyonlarÄ± azaltmak ve kesmek istediÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yarÄ±ÅŸan diÄŸer aday adaylarÄ±nÄ±n propaganda amaÃ§lÄ± sÃ¶ylemlerine benzer bir dil kullanmasÄ±, sÃ¶zlerinin seÃ§im kampanyasÄ±na yÃ¶nelik bir tutum olarak algÄ±lanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney bir kaÃ§ ay Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, bu sene yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ahmedinejad'Ä±n aday olmamasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Ahmedinejad, kendi dÃ¶nemine birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Hamid Bakayi'yi cumhurbaÅŸkanÄ± aday adayÄ± olarak gÃ¶stermiÅŸti.
NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABD'li bakanÄ±n katÄ±labilmesi iÃ§in 31 Mart olarak deÄŸiÅŸtirildi
Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, Ä°ran lideri Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi belirtiliyor
Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu
Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zehalka, "Ä°srail basÄ±nÄ±nda genel kanaat, suikastÄ±n arkasÄ±nda Ä°srail'in olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Bu da Ä°srail gÃ¼venlik organlarÄ±ndan bazÄ± bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Amerika kÄ±tasÄ±nÄ±n gÃ¼neyindeki FransÄ±z GuyanasÄ±'nda genel grev nedeniyle okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2017'nin ilk iki ayÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 31 azalarak 58 milyar rubleye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avustralya'da Queensland eyaletine yaklaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye evlerini boÅŸaltmasÄ± tavsiye edildi
Suriye'de Humus ilinin merkezinde, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal ettiÄŸi Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrÄ±ldÄ±
Kosova'da SÄ±rp Listesi milletvekilleri, Kosova Ordusunun kurulmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Meclisâ€™e geri dÃ¶nmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
AB Ã¼lkesi Bulgaristan'Ä±n, Ã¼lkedeki parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rklerin oy kullanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in getirdiÄŸi engeller tepkilere neden oldu
Hindistan'da iki ayrÄ± bÃ¶lgelerde bir kamyon ve otobÃ¼sÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± kazalar sebebiyle toplam 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Japonya'nÄ±n doÄŸusundaki kayak merkezine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8'i lise Ã¶ÄŸrencisi olmak Ã¼zere 40 kiÅŸi yaralandÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, 2 Nisan'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Meksika'da Katolik Kilisesinden BaÅŸpiskopos Carrera, "Trump'Ä±n sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±na yardÄ±m edecek MeksikalÄ± ÅŸirketler 'vatana ihanet' etmiÅŸ sayÄ±lÄ±r" dedi
TSK destekleriyle Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunca DEAÅžâ€™tan temizlenen Bab'da, DEAÅž'Ä±n verdiÄŸi zararlar silinmeye baÅŸlandÄ±