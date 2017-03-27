NATO toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi deÄŸiÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABDâ€™nin katÄ±labilmesi iÃ§in Ã¶ne Ã§ekildi.
NATO, 5-6 Nisan tarihi olarak belirlenen ve BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n 31 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, 5-6 Nisan tarihinde NATO toplantÄ±sÄ±na katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'in ABD ziyaretinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a eÅŸlik edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'yi NATO toplantÄ±sÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu temsil edecek.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n NATO toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ncesinde 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABD'li bakanÄ±n katÄ±labilmesi iÃ§in 31 Mart olarak deÄŸiÅŸtirildi
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